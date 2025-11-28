Vera Burriel, una de las promesas de la gimnasia valenciana La chivana forma parte del Club Mabel junto a Gabriela Berezo (Museros) y han logrado el oro júnior en la Copa de España

Vera Burriel Barrera cargó con la maleta el pasado mes de agosto desde Chiva a Benicarló para perseguir su sueño, el de la gimnasia rítmica, donde es una de las firmes promesas valencianas de cara al futuro. Vera, de 14 años, logró hace unos días el oro en categoría júnior como integrante del conjunto del Club Mabel, uno de los equipos de referencia en este deporte en la Comunitat Valenciana.

El equipo entrenado por Esther López Belda rozó la perfección y se hizo con toda justicia con el oro en una competición en que las chicas del Mabel de Benicarló, el equipo que fundó Manuela Belda en 1973, lo dieron todo sobre el tapiz.

Vera Burriel empezó a practicar gimnasia rítmica a los cuatro años en Chiva y desde el principio mostró unas habilidades innatas para la práctica de este deporte. Junto al talento, la disciplina de un trabajo diario, una rutina que se ha convertido en una prioridad en su vida y a la que no falta ningún día porque en su horizonte está llegar a lo más alto posible en un deporte que ya le ha deparado numerosas satisfacciones. La chivana ya fue campeona de España en 2021 en categoría alevín en el torneo celebrado en Valladolid y logró el bronce nacional en la final de mazas en el campeonato celebrado en 2023 en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia.

Estos meses en Benicarló han significado para ella un salto de calidad importante y una evolución gracias al trabajo de Blanca López, que ha tenido bajo su mando a una gimnasta que durante años ha realizado un gran trabajo bajo la mirada de Marta y Lucía en Chiva y de Esther en Paterna, entrenadoras que han sido fundamentales en la trayectoria de Vera.

Detrás de ese esfuerzo también está el respaldo constante de sus padres, Iván y Olga, que siempre han apoyado a Vera en su sueño de ser una de las mejores gimnastas de España. «Haces muchos kilómetros, muchos fines de semana en carretera para ver a tu hija competir o para ir a recogerla a Benicarló, donde lleva unos meses trabajando en el club y estudiando allí. Es un sacrificio pero somos conscientes que esta disciplina, el hábito, no sólo le va a venir bien a nivel deportivo sino como persona, de cara al futuro. En la gimnasia rítmica se transmiten unos valores que luego son fundamentales para la vida», señala Iván, que ha dejado de ser un fanático del fútbol para convertirse en un auténtico especialista de la gimnasia rítmica. A Olga, su madre, se le hizo difícil que la pequeña de la casa se marchara durante unos meses a 200 kilómetros del hogar familiar pero sabe que era lo mejor para su formación: «Te cuesta al principio pero bueno, ves que ella está contenta, que lo disfruta, que está muy bien atendida y que es su sueño. Pues oye, adelante».

El Club Mabel ya ultima los preparativos para disputar entre el 3 y el 6 de diciembre el Campeonato de España en el Movistar Arena de Madrid, una cita en la que Vera Burriel y sus compañeras pueden ampliar su palmarés.

Al lado de esta chivana, en el mismo equipo, también está la gimnasta de Museros Gabriela Berezo, que también ha cosechado títulos a lo largo de su trayectoria en este deporte. Burriel y Berezo, integrantes del Club Mabel de Benicarló, esperan llevar a la provincia de Valencia a lo más alto del podio junto a sus otras compañeras del equipo.

