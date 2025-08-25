Doble podio valenciano en el campeonato mundial de gimnasia rítmica

La selección española de gimnasia rítmica cierra en podium su participación en el campeonato mundial que se está disputando en la ciudad brasileña de Rio ... de Janeiro. Tras colgarse en el cuello la medalla de bronce en el concurso general, el conjunto formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Salma Solaun, y las valencianas, Marina Cortelles y Lucía Muñoz, volvieron a subirse a la misma posición en la clasificación en la final de cinco cintas. Pese a la doble alegría, la guinda de la jornada no se pudo cosechar en la final de tres pelotas y dos aros, donde las gimnastas españolas rozaron metal, finalizando el ejercicio en cuarta posición.

La final de cinco cintas no comenzó de la mejor manera para las españolas, que cometieron un error al inicio del ejercicio. Sin embargo, ese tropiezo marcó un punto de inflexión a partir del cual la actuación de las jóvenes gimnastas rozó la perfección, obteniendo 25,950 puntos, una nota ligeramente inferior a los 26,650 que habían logrado en la jornada anterior, pero suficiente para superar a Israel (25,300) en la lucha por el bronce. Pese a la ilusión y la concentración mostradas antes del ejercicio, el desliz del comienzo de la coreografía impidió a las españolas aspirar al primer o segundo puesto y superar su propia marca. El oro fue para China (27,550), seguida de Japón (26,650), los mejores conjuntos en una final marcada en general por numerosos errores. Tras los tres equipos del podio quedaron Israel (25,300), Bulgaria (24,750), Brasil (22,850), Polonia (22,500) y Uzbekistán (22,450).

Con dos medallas ya en su haber, el equipo formado por las valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz cerró su participación con la final de tres pelotas y dos aros, donde buscaban sumar otro metal. España realizó una gran actuación, pero no pudo pasar de una valoración de 28,200 puntos. Pese a presentar posteriormente una reclamación, las gimnastas se quedaron a 150 centésimas del podio. El podio lo encabezó Ucrania, con un ejercicio perfecto que les dio 28,650 puntos, superando a las anfitrionas, Brasil, segundas con 28,550, mientras que las campeonas olímpicas de China completaron el cuadro de honor con 28,350.

Las españolas cierran su participación en el Mundial con un balance brillante: dos medallas de bronce y una cuarta posición, un resultado que confirma el gran futuro de la gimnasia rítmica española y, en especial, el impulso que vive en Valencia gracias a la destacada actuación de Marina Cortelles y Lucía Muñoz. Además, el combinado nacional finalizó en la octava posición de la clasificación por países. A pesar de quedarse fuera de la final olímpica de París 2024, el equipo ha demostrado un nivel sobresaliente durante todo el ciclo, sin bajarse del podio ni en el Europeo ni en el Mundial. Estas dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo se suman al triplete de oros en la pasada Copa del Mundo y al triplete europeo conseguido este mismo año, logros que certifican la formidable temporada del conjunto nacional.

Sin medallas individuales

No todo fueron victorias para las gimnastas españolas. Mientras se colgaron dos medallas de bronce en los ejercicios colectivos, las actuaciones individuales de las jóvenes deportistas no resultaron en forma de podium. Tras las jornadas de clasificación, Alba Bautista finalizó en la 20.ª posición con un total de 82,450 puntos, gracias a sus notas de 27,650 en aro, 26,550 en pelota, 27,950 en mazas y 26,850 en cinta. Por su parte, Lucía González concluyó en el 24.º puesto en su primer Campeonato del Mundo, con una puntuación total de 80,750, tras obtener 24,800 en aro, 27,150 en pelota, 27,500 en mazas y 26,100 en cinta.