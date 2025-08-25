Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
Las gimnastas españolas con la medalla de bronce. FGCV

Doble podio valenciano en el campeonato mundial de gimnasia rítmica

Marina Cortelles y Lucía Muñoz, gimnastas valencianas del combinado español, cerraron los mundiales en Río (Brasil) con dos bronces, en el concurso general y en cinco cintas

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:23

La selección española de gimnasia rítmica cierra en podium su participación en el campeonato mundial que se está disputando en la ciudad brasileña de Rio ... de Janeiro. Tras colgarse en el cuello la medalla de bronce en el concurso general, el conjunto formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Salma Solaun, y las valencianas, Marina Cortelles y Lucía Muñoz, volvieron a subirse a la misma posición en la clasificación en la final de cinco cintas. Pese a la doble alegría, la guinda de la jornada no se pudo cosechar en la final de tres pelotas y dos aros, donde las gimnastas españolas rozaron metal, finalizando el ejercicio en cuarta posición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  6. 6 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  7. 7 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  8. 8 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  9. 9

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha
  10. 10 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Doble podio valenciano en el campeonato mundial de gimnasia rítmica

Doble podio valenciano en el campeonato mundial de gimnasia rítmica