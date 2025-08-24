La Vuelta a España llega el lunes a los Alpes Graianos: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 3 por Italia Guía útil de la etapa 3 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el lunes 25 de agosto de 2025

El lunes 25 de agosto la Vuelta a España concluye su recorrido por tierras italianas con una etapa con salida enSan Maurizio Canavese y llegada a Ceres. «Etapa corta y sinuosa. La subida de segunda categoría dará juego en la fuga, donde ciclistas que hayan perdido tiempo en los primeros días podrían tener protagonismo. La parte final de la etapa irá siempre en ascenso limitando las opciones de los sprinters puros en favor de hombres más polivalentes», explica Fernando Escartín.

Ceres, en los Valles de Lanzo, se encuentra rodeado por los majestuosos Alpes Graianos, un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura. Este rincón de Piemonte ofrece actividades como senderismo, montañismo, pesca y deportes de invierno. Además, su entorno invita a explorar rutas históricas y paisajes alpinos únicos. Esta localidad vio llegar a sus calles al Giro de Italia femenino en 2023 y es un final inédito en La Vuelta.

Tras su paso por Italia la Vuelta entrará en Francia y Andorra antes de saltar a España.

ETAPA 3 - LUNES 25 DE AGOSTO SAN MAURIZIO CANAVESE >CERES: 134,6 km. Media Montaña

Perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 3 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 3

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 3 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

