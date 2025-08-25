Volver al inicio

Km 5 Se suceden los ataques en el pelotón, formando un intento de huida inicial con cuatro corredores, a la espera de algún salto más desde atrás. La etapa, propicia para una fuga, puede dejar sorpresas.

Km 1 ¡Arranca la 3ª etapa de LaVuelta 2025! Primer tramo de kilometraje que enfrenta un terreno desigual, con diferentes subidas y bajadas, y que terminará desembocando a los 60 kilómetros en el ascenso al Issiglio (Morris).

Km 0 Se está retrasando la salida oficial debido a varios contratiempos técnicos en algunos ciclistas. Chris Harper (JAY) y Carlos García Piern(BBH) han sido los corredores damnificados.

Km 0 Y más abandonos. Se trata, en este caso, de Jorge Arcas (MOV) y Axel Zingle (TVL). Implicados en una de las caídas de la jornada de ayer, ambos se ven obligados a retirarse de LaVuelta por sendas lesiones. En el caso del español, por una fractura de la parte superior del trocánter mayor del hueso fémur de la pierna izquierda. Desde aquí, deseamos la más pronta recuperación.

Km 0 Ya están los ciclistas rodando por la localidad italiano de San Maurizio Canavese. Tramo de casi 2 kilómetros antes de alcanzar la línea de salida de esta tercera etapa, última que transcurrirá de principio a fin en suelo italiano.

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) comparece con el rojo como líder de la clasificación general y cede el de lunares azules para Alessandro Verre (ARK). Por otro lado, Jasper Philipsen (ADC) se mantiene como líder de la regularidad mientras que Juan Ayuso (UAE) se hace con el maillot blanco.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 14:20h del horario peninsular, disponiendo de un tramo relativamente cortó antes de que tenga lugar el lanzamiento oficial por las calles de San Maurizio Canavese, sobre las 14:27h.

Km 0 Para hoy, tenemos una etapa cuyo desnivel promedio tan solo supera en 112 metros a la del día de ayer (1996 metros en total), dejándonos 134'6 kilómetros que tendrán como protagonista a los ascenso de Issiglio (Morris) y Ceres, este último estableciéndose también como la meta.

Km 0 Como nota negativa de la jornada, las tres caídas sufridas, donde vimos a varios ciclistas salir tocados, y donde una de ellas se terminó cobrando el abandono del corredor francés de Groupama-FDJ, Guillaume-Martin, siendo la primera baja de esta Vuelta 2025 que continuará con 183 miembros.

Km 0 En el día de ayer, y como ya hemos mencionado, el triunfo de Jonas Vingegaard en el gran final de Limone Piemonte, batallando con Giulio Ciccone, nos dejó una de las primeras resoluciones entre los favoritos, donde los últimos 600 metros jugaron un papel crucial. La fuga, compuesta por cuatro corredores casi en la totalidad de la etapa, terminó concluyendo en el último estirón de Liam Slock (Lotto) a 5 kilómetros de meta y sentando las bases del esperado final.