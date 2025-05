Miles de ciclistas toman la Marina de Valencia en el Gran Fondo más solidario frente a la dana

Más de 1.200 cicloturistas, muchos de ellos valencianos pero un gran número llegados del resto de España y de varios países de Europa, ha ... tomado este sábado la Marina Real para disfrutar de una nueva edición del Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia. Ha sido la más solidaria de la historia, pues como anunció su impulsor, el exciclista Javier Castellar, la mitad de lo recaudado con las inscripciones irá a un proyecto de afectados por la dana. En concreto, a los niños del club ciclista de Alfafar, que antes de la tragedia tenían un espacio para entrenarse y ahora lo hacen a oscuras en un polígono industrial. Para que vuelva la luz, para que las nuevas generaciones sigan disfrutando del deporte de la bicicleta, va la aportación de estos deportistas que han corrido con el maillot diseñado por la organización que luce la Senyera y que simula una mancha de lodo.

«Este año han estado muco mejor los avituallamientos. Este es mi cuarto año. Empecé con la bicicleta a raíz de de lesionarme. Primero jugaba a fútbol, luego hacía running, y ahora el grupete de amigos salimos en bicicleta», comenta Eliseo García, valenciano y que ha sido de los primeros en alcanzar la meta en la distancia de 144 kilómetros. Como Tamara Álvarez, que para su cumpleaños se ha querido regalar una gGran Fondo de Valenca y ha sido la primera de esa prueba corta: «Ha sido dura porque he coronado yo sola, y también he hecho el descneso. En Bétera ya he ido con un grupo, y nos hemos ido dando relevos».

La distancia de los 178 kilómetros se la han disputado al esprint Francisco García, murciano y Batiste Rossell, estudiante francés de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que está de erasmus en Valencia. «Tenéis un lujo aquí, por el clima y por el terreno para entrenar. Me ha encantado, así que estaría encantado de volver el año que viene», ha señalado el galo, que se ha dado el gustazo de ser el primer en pasar la meta.

«En 2024 el primero fue Alejandro Valverde y por poco es otro murciano, pero no ha podido ser», ha señalado Francisco García, que se ha ido dando relevos durante gran parte de la prueba con Batiste. Ambos han alcanzado la meta juntos. Camaradería a lomos de una bicicleta sin conocerse. Amistades que hace la carretera: «A partir de Segart hemos ido rodando todo el rato juntos.

El embajador de este año ha sido el ganador de un Tour de Francia y ahora comentarista de Televisión Española, Perico García, uqe ha llegado entre los 10 primeros. «Me lo he hecho con un desarrollo de 42/32 y cuando subía pensaba en lo fuerte que debía estar yo cuando venía a Camp de Morvedre, hace ya tantos años. Después del día de ayer estábamos un poco asustados pero ha salido una jornada perfecta, soleada, con viento pero menos. Es mi primera vez en este Gran Fondo, pero me ha encantado y luego he ido en vairos grupos, y en todos había muy buen ambiente», ha expresado el segoviano.

IVÁN ARLANDIS

«Conozco el entorno de entrenar y competir aquí, la verdad es que he disfrutado mucho», ha indicado el también exciclista Samuel Sánchez. Quien está totalmente satisfecho de cómo ha salido todo este 2025 es Javier Castellar: «Quiero dar las gracias y destacar a todo el colectivo que ha colaborado: a las motos de carrera, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, y me gustaría hacer una especial mención al teniente Bartolomé y al sargento Calpe. Pero sobre todo, a los cicloturistas, a todos los que han querido venir a demostar que somos solidarios, a donar la mitad de lo recaudado».

Este año a las 8 de la mañana se ha iniciado la gran fiesta del cicloturismo de la ciudad. Es dificil, porque esto es único. No es sencillo que una marcha salga y entre en Valencia, pero la gente está encantada«, destaca Castellar. El exciclista ya piensa en 2026, y si es posible recuperar la distancia corta, garantizando también la seguridad de todos los participantes. De momento, toca disfrutar del postmeta de 2025: a la llegada, los participantes tienen en el tinglado 4 del Puerto su medalla que pueden grabar y comida para reponer fuerzas: paella, bebida, fruta...». «Yo ahora me voy a por la paella, a por la cerveza y a por la cama», bromeaba Perico Delgado.