Javier Castellar, de cara al Gran Fondo de Valencia: «Los cicloturistas debemos unirnos frente a la dana»

Queda algo más de un mes para que la Marina vuelva a ser el epicentro de los cicloturistas. El 3 de mayo tendrá lugar la vigésima edición del Gran Forndo Internacional Marcha Ciudad de Valencia by Santander. Nadie quiere perderse una cita que ofrece dos distancias, una de 148 y 177 kilómetros. El director del evento, Javier Castellar, ofrece los detalles de un evento más solidario que nunca para ofrecer ayuda a los afectados de la dana. Nadie se lo quiere perder. Por ejemplo, el piloto Carlos Tatay tiene previsto hacerla con handbike.

-Un año más de Gran Fondo Internacional de Valencia y quizás el más especial, incluso por encima del de después del Covid.

-Sí, muchísimo más especial, y además el del Covid fue un evento que se hizo con muchas dificultades, pero se consiguió. Todo el reglamento que exigían para llevarlo a cabo lo conseguimos y lo hicimos perfecto. Me acuerdo que la delegada de Gobierno comentó que se había alegrado de venir porque la seguridad que dimos en ese evento fue increíble. Pero este año, mi actitud de querer hacerlo solo es por una causa. Me he tirado a la piscina, no hay agua de momento, pero da igual. El Gran Fondo por Valencia este año más que nunca, by Santander, tiene que ser como estamos planificando que sea, que el 50% se dé a los afectados de la dana. Yo creo que después de tanto tiempo, ahora es momento para volver a despertar y unirnos todos para intentar recaudar y cuanto más mejor para ellos. El mensaje era que yo tenía que explicar a todo el colectivo ciclista, a las leyendas, a las figuras, a los cicloturistas de todo el mundo, es la importancia este año es más que nunca de que vengan. Sí o sí, no hay excusas y dar un 50% no es dar cualquier cosa. Y la alegría, la pasión y la ilusión mía es de poder ese mismo día, en presencia de todos, aclarar que con ese maillot significaremos Valencia para dar a los afectados de la dana lo que se merecen.

-¿Tiene claro exactamente a dónde va a ir lo que se recaude?

-Creo que es conveniente estudiarlo. Quiero que se done y que estemos todos contentos. Hay muchas personas afectadas, hay muchas cosas que estamos valorando y viendo, pero dentro de nada lo haremos público. Ese mismo día se entregará la cantidad y se explicará todo para que los que sean los afortunados puedan venir a recibir ese dinero en presencia de algunas leyendas.

-Está anunciando la presencia de leyendas como Óscar Freire, Claudio Ciappucci, Perico Delgado... ¿Ellos están mojando también?

- Sí. Vamos a ver, a un nivel de que Miguel Indurain, por ejemplo, lo primero que hizo fue decirme 'Javier, yo quiero estar apoyando esa causa' y me hizo un vídeo. Estamos valorando si estará en el mismo día, y como él están Samuel Sánchez, Óscar Freire, Claudio Chiappucci, Dori Ruano, Ricardo Ten, Maurice Eckhard, Quique Gutiérrez... están todos promocionando el evento. El colectivo nos tenemos que unir, es el momento de que todo el cicloturista cuando esté participando en el Gran Fondo, se encuentre con este maillot que es obligatorio llevarlo y que detrás va a llevar la Senyera con la mancha del barro diga: 'Yo estoy corriendo y luego no voy a olvidar nunca que he sido solidario'. Ahora la gente que no pudo venir a limpiar el barro tiene que ser consciente de que es muy importante en ese momento estar allí con el pueblo. Es importante para que quede patente de que la unión hace siempre la fuerza.

-Ya ha mencionado el maillot, que una vez más vuelve a ser de coleccionista…

-Es un maillot totalmente diferente y muy emotivo, muy clásico y muy único. Es que yo voy y corro, doy el 50% y encima me llevo el maillot para que todo el que no haya venido se arrepienta. Eso es lo que tenemos que explicar bien claro. Yo creo que es el momento.

-¿Va a haber dorsal cero?

Sí, sí, está pensado y de hecho está escribiéndose mucha gente porque no va a correr pero quiere estar. Por supuesto, hay un dorsal cero, para donar y se llevarán la bolsa del corredor, el recuerdo, ellos también van a aportar el 50%.

Y a nivel de evento, ¿qué novedades hay?

-Hemos pulido, yo tengo que mejorar. Hemos hecho un cambio. Va a haber solo dos recorridos. Se ha montado de forma adecuada. En el primer recorrido se sube Portacelli-Oronet-Chirivilla y después el segundo sube Portacelli-Oronet-Segart-Chirivilla. Y luego la llegada oficial de cronometraje estará a dos kilómetros de donde vamos a llegar para hacer todo lo que es la entrega de dorsales, la comida y tal. Y se hace esto porque los cicloturistas quieren su propio tiempo. Entonces la llegada será antes, pero después, como siempre en Edem, entrarán los corredores, pero ya entrarán de alguna forma como más relajada para poder disfrutar, antes de comer tranquilamente y hablar de ese evento que han hecho durante el día 3 de mayo.

-El evento empezará el viernes con la entrega de dorsales… que siempre es una fiesta, no recoger la bolsa del corredor y a casa.

-Sí, este año más que nunca habrá muchas sorpresas. Allí nos vamos a encontrar leyendas, figuras, y allí daremos algunas noticias porque aparte del Gran Fondo de Valencia by Santander tenemos el Criterium en la La Nucia que se hará el 18 de octubre y el Gran Fondo del día 19. Esperamos tener la bomba y explicarla a todo el aficionado cicloturista. Solo lo dejo ahí. Yo creo que los que vayan a leer entenderán que algo bueno va a ser.

-Este año se ha reducido de tres a dos distancias, ¿cómo lo ha encajado la gente?

-Este año se cumplen 20 ediciones y yo lo que espero es que la gente entienda lo importante que es correr este año más que nunca. Cuando se habla de reducir, la gente muchas veces no lo entiende bien. A ver, hemos hecho una prueba este año porque para mejorar un poco lo que es la cobertura de tantos kilómetros. Está claro que mejoramos hacer el Gran Fondo redondo. No sabemos si en el futuro conseguiremos que haya tres, pero la idea es para mejorar. Que cuando se cierre al tráfico no sea tanto tiempo.

-Hubo algún problema la pasada edición…

-Sí, sí, sí. Por eso este año, con estos planteamientos, parece ser que ya no va a ser ningún problema. Después de 20 ediciones las cosas cuando se hablan y se pactan siempre es para mejorar, para que el cicloturista se encuentre con la ilusión de poder tener su tiempo y que pueda disfrutar de todos estos parajes que se va a encontrar.

-¿Ya está pensando en qué hará en 2026?

-Sí, en que la edición del Gran Fondo sea mejor que la 20. Debo estar a la altura de lo que Valencia me da. Es que no hay ningún gran fondo que entre y que salga de una ciudad. Esto es más complicado de lo que la gente piensa. Por eso los cambios de este año para mejorar. Ahora lo que era importante era hacerlo como lo estamos haciendo. Que acabe antes para la toma de tiempos y luego estará abierto al tráfico esos dos kilómetros, pero después cuando entran a la Marina se verán todo el espectáculo. Si eso todos estamos satisfechos. los vecinos de la ciudad, la Guardia Civil, la Policía Local, los conductores de las motos, voluntarios, Protección Civil… yo ya encantado. Ya iremos pensando más cosas para hacer, desde luego.