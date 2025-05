El Gran Fondo Valencia 2025 promete ciclismo, emoción y solidaridad desde el corazón de la ciudad

El emblemático Tinglado número 2 del Puerto de València se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con la presentación oficial del Gran Fondo Valencia ... 2025, una cita que mañana sábado 3 de mayo volverá a reunir a miles de ciclistas en una jornada de esfuerzo, compañerismo y superación sobre dos ruedas. La ciudad, ya plenamente identificada con esta fiesta deportiva, vivirá una edición muy especial marcada por la solidaridad y el recuerdo de los recientes desastres naturales.

El acto contó con la participación de leyendas del ciclismo español como Pedro Delgado, Samuel Sánchez y el director técnico de la prueba, Javier Castellar Devis, cuyas intervenciones estuvieron impregnadas de emoción, memoria y reconocimiento al esfuerzo colectivo.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el componente solidario de la prueba: el 50% del importe de las inscripciones será destinado a ayudar a los damnificados por la última dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana. Un gesto que, como señalaron los protagonistas del acto, convierte al deporte en una herramienta poderosa de reconstrucción y esperanza.

«Yo creo que esta gran fondo, si acaso se caracteriza por algo, es por esa donación del 50% de los participantes, a la gente que lo necesita realmente en esta comunidad, sobre todo en Valencia,» explicó Pedro Delgado, quien además recordó el papel del ciclismo como bálsamo tras la tragedia: «Javier Castellar, con esta marcha, trata de aliviar, sobre todo a los aficionados del deporte, a esos pequeños practicantes, que puedan seguir dando al pedal y pasar página cuanto antes de esa trama que se vivió».

Pedro Delgado, ídolo de generaciones de ciclistas y ganador del Tour de Francia de 1988, recordó además su vínculo con Valencia: «Desde siempre, de cuando yo era juvenil y aficionado, aquí ha habido muchísima afición al ciclismo. Recuerdo esas carreras en categorías iniciación donde había una competencia durísima. Las carreteras han mejorado, el ciclismo ha evolucionado, pero la afición sigue siendo la misma: apasionada y masiva».

El veterano campeón también destacó la accesibilidad del recorrido para todo tipo de ciclistas: «Esta marcha, si acaso, es un poquito más fácil que otras y eso para mí ya lo agradezco. Uno va teniendo sus años, pero todavía tengo capacidad física para hacer estas distancias y, sobre todo, reencontrarme con amigos y con este deporte que amo».

También emocionado se mostró el campeón olímpico en ruta en Pekín 2008, Samuel Sánchez, quien se sumó a la causa solidaria del evento: «Yo creo que venimos a apoyar, sobre todo, esta iniciativa de poder donar el 50% de las inscripciones para la gente que ha estado bastante afectada por la dana. Utilizar el deporte como vector para hacer un reclamo importante y estar ahí apoyando es lo mínimo que podemos hacer».

Sánchez también recordó que Valencia siempre ha sido un punto de referencia para el ciclismo profesional: «Yo he pasado muchas veces por aquí con la Vuelta a España. He corrido cronos, etapas al sprint, en montaña... Valencia no puede faltar nunca en una gran vuelta».

Por su parte, Javier Castellar Devis, el motor organizativo del Gran Fondo, puso en valor el logro colectivo que supone iniciar y terminar la prueba dentro del núcleo urbano de Valencia: «Entrar y salir de una ciudad no es fácil. Lo hemos conseguido gracias a Protección Civil, Guardia Civil, Policía Municipal, Motos de enlace… todos nos hemos unido. En Europa no creo que un gran fondo entre y salga desde una ciudad. Y aquí lo hemos hecho realidad».

Sobre la participación, Castellar admitió que han tenido que realizar ajustes por motivos de seguridad: «Estamos contentos. Va a haber una muy buena participación, pero por seguridad hemos quitado la prueba corta, que era donde más inscritos teníamos. Ahora estamos trabajando ya en cómo recuperarla para futuras ediciones«.

También quiso destacar la ambición deportiva de los participantes: «Vienen con ilusión, con ganas, con actitud. Ganar aquí tiene prestigio. Esta es València, y aquí se viene a disputarla y a disfrutarla».

Con salida desde la Marina de Valencia, el Gran Fondo Valencia 2025 contará con dos recorridos principales: uno de 177 kilómetros y otro de 148, atravesando entornos naturales privilegiados como la Sierra Calderona y municipios que se volcarán con los ciclistas. A lo largo del trayecto habrá asistencia mecánica, sanitaria y varios puntos de avituallamiento.

El evento, más allá de lo deportivo, se ha convertido en un escaparate de valores: solidaridad, sostenibilidad, turismo activo y promoción del deporte base. La ciudad entera respira ciclismo, desde los clubes de barrio hasta los aficionados que mañana saldrán a aplaudir el paso del pelotón.

Aunque el día de la presentación amaneció algo nublado, Pedro Delgado lo tomó con humor: «De Valencia lo que más nos atrae es el sol, el buen tiempo… que hoy nos ha hecho un guiño para decirnos que no siempre es así. Pero lo que marca aquí es el clima mediterráneo, y eso hace que siempre queramos volver».

El Gran Fondo Valencia 2025 promete emociones, desafíos y reencuentros. Y sobre todo, una causa solidaria que recuerda que el deporte, cuando se organiza con corazón, puede pedalear más allá de las metas.