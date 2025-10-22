Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elena Buenavida celebra una jugada durante el partido contra el Fenerbahçe VBC

Valencia Basket visita a DVTK HUNTHERM en busca de un triunfo

El conjunto taronja busca una victoria en Hungría luego de la derrota en casa frente al Fenerbahçe

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:47

Valencia Basket viaja a Hungría para visitar la pista de DVTK HUNTHERM en la J3 de la EuroLeague Women (jueves 23 de octubre, 18:00h, ... DVTK Arena, Movistar y À Punt). El conjunto taronja, con un 1-1 en el grupo C, buscará conseguir una victoria fuera de casa que le permita seguir sumando en el ecuador de esta primera fase de la competición continental, en una pista que solo ha visitado en una ocasión y en la que no salió victorioso. El equipo valenciano podrá contar con la plantilla al completo.

