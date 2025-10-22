Valencia Basket visita a DVTK HUNTHERM en busca de un triunfo

Valencia Basket viaja a Hungría para visitar la pista de DVTK HUNTHERM en la J3 de la EuroLeague Women (jueves 23 de octubre, 18:00h, ... DVTK Arena, Movistar y À Punt). El conjunto taronja, con un 1-1 en el grupo C, buscará conseguir una victoria fuera de casa que le permita seguir sumando en el ecuador de esta primera fase de la competición continental, en una pista que solo ha visitado en una ocasión y en la que no salió victorioso. El equipo valenciano podrá contar con la plantilla al completo.

Rubén Burgos valora el partido

«Las sensaciones tenemos que construirlas en el día a día y merecerlas en los 40 minutos. Es cierto que en el partido contra Fenerbahce el equipo dio su máximo, con mayor o menor acierto, pero compitió al 100% y sobre eso queremos seguir creciendo y mejorando. En una cancha complicada, la recordamos desde hace dos temporadas en Euroliga, ellas son un equipo sólido en defensa, con bastante dureza física y que tiene mucha continuidad desde aquella temporada, tanto en el staff técnico como en la pista, con varias jugadoras pertenecientes a la selección húngara. Han tenido incorporaciones importantes, especialmente en el interior, con Paula Ginzo, también ahora con la reciente llegada de la WNBA, Kathryn Westbeld, entonces tendremos que estar pendientes de eso, de jugar a un ritmo alto y de contener sus rápidas transiciones», enfatiza el técnico valenciano.

Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este inicio de temporada. Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible y Leo Fiebich ya está en Valencia, tras su participación en la WNBA, y se incorporará progresivamente a los entrenamientos y la dinámica a partir del fin de semana.

Elena Buenavida ya pudo volver a jugar en LF Endesa tras superar sus molestias musculares y también estará disponible en este partido. El resto de las jugadoras profesionales están aptas y se suma a la expedición la jugadora vinculada Paula Saravia.

Precedentes

El conjunto taronja se enfrenta por cuarta vez en su historia a este equipo húngaro, aunque en la primera ocasión fue en unas circunstancias especiales. Fue en la temporada 20-21 cuando, a causa del Covid-19, se hicieron los octavos y cuartos de la EuroCup Women en formato burbuja a un partido en la Fonteta. Valencia Basket se midió en octavos al DVTK húngaro, al que ganó 80-57, para después vencer en los cuartos al ESBVA-LM francés y clasificarse para la Final Four en Szekszard, Hungría. Una Final Four que acabaría con un conjunto taronja ganando en la final a Reyer Venezia sobre la bocina con tiros libres de Raquel Carrera, para alzar el primer título de la historia de la sección femenina. La segunda ocasión fue en la EuroLeague Women de la temporada 23-24 con victoria para las húngaras en su cancha por 67-56 y en la vuelta en la Fonteta Valencia Basket devolvió el golpe con un triunfo 84-59. Por lo tanto, el balance es de 2-1 para las de Rubén Burgos.

1-1 en el grupo

Valencia Basket ocupa en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 1-1, resultado de la victoria en la pista de Olympiacos y la ajustada derrota ante el Fenerbahce Opet en el Roig Arena. El combinado turco lidera el grupo, mientras que el equipo griego persigue a las taronja con el mismo balance, aunque Valencia Basket por delante a causa del average. DVTK HUNTHERM se sitúa último debido a sus dos derrotas frente a Fenerbahce Opet y Olympiacos.

Rencuentro con Paula Ginzo

Valencia Basket se reencontrará en este partido con Paula Ginzo, una jugadora con corto recorrido en el club pero que se ganó rápido el cariño. La española llegó en la recta final de la temporada 23-24 para reforzar al equipo en los playoffs de liga tras la baja de Raquel Carrera. La jugadora fue una pieza importante para cerrar la temporada por todo lo alto con la consecución de la segunda Liga Femenina Endesa, colofón perfecto a una temporada histórica que se cerraba con el triplete.

El equipo húngaro se clasificó para la EuroLeague Women pasando por la previa, en la que se impuso al UMCS Lublin polaco. Ahora, encuadrado con el grupo C y con un 0-2, empieza a sentir la urgencia de necesitar sumar triunfos para optar a pasar de ronda y no caer a la EuroCup Women.

Respecto la plantilla en relación a la que tenía DVTK HUNTHERM hace dos temporadas, cuando se enfrentó a Valencia Basket, hay mucha continuidad. El entrenador continúa siendo Peter Volgyi dirigiendo a seis jugadoras que llevan, al menos, tres campañas en el equipo: MAN Tyra Aho, Veronika Kanyasi, Nina Aho, Reka Lelik, Monika Grigalauskyte y Petra Toman. Melinda Miklos, por su parte, cumple su segundo año llevando la camiseta del equipo húngaro.

En el apartado de incorporaciones, una gran conocida de Valencia Basket es Paula Ginzo, que llega desde Hozono Global Jairis y ahora cumple su primera experiencia en EuroLeague Women. Por su parte, la húngara Boglarka Takacs ficha desde Uni Gyor e incorporan a la estadounidense Bella Smuda desde la NCAA. Por último, se han hecho con los servicios de la estadounidense Kathryn Westbeld, que se incorpora ahora al equipo tras jugar en la WNBA con Phoenix Mercury.

En este inicio de temporada hay algunas jugadoras que están destacando como la propia Ginzo con sus 14 puntos y 5,3 rebotes por partido, Grigalauskyte con sus 10-5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias de media, Lelik con 10 puntos, 4,3 rebotes y casi 5 asistencias o Aho con sus 6 puntos, casi 5 asistencias y 2 robos por encuentro.

Nueva incorporación

Afortunadamente, Burgos ya cuenta con la plantilla completa, tras la incorporación de Leo Fiebich. La alemana ha vuelto a las filas del conjunto valenciano al caer eliminada en el playoff con las New York Liberty.

La alero, que jugó el año pasado con el Valencia Basket, ha pasado las pruebas médicas en Quirónsalud y se incorporará a los entrenamientos con el equipo los próximos días.