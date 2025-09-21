Valencia Basket se impone con claridad a Movistar Estudiantes

Valencia Basket cierra una impecable pretemporada con una victoria ante Movistar Estudiantes en el último amistoso disputado en Paterna. El equipo taronja dominó el partido ... de principio a fin y fue ganando colchón poco a poco hasta obtener un cómodo triunfo. Hind Ben Abdelkader se estrenó sobre la pista con 13 puntos y la jugadora más destacada fue Kayla Alexander con 15 puntos. Con esta son cinco las victorias cosechadas por las de Rubén Burgos antes de afrontar el inicio de la temporada, que será la próxima semana en la Supercopa LF Endesa.

El conjunto taronja salió con Leticia Romero, Elena Buenavida, Tanaya Atkinson, María Araújo y Kayla Alexander. El partido arrancaba con un ritmo alto y a muchas posesiones. Ambos equipos se acercaban con facilidad al aro. Los primeros minutos transcurrieron con un marcador muy igualado y a Valencia Basket le costaba despegarse. Casas ponía el +8 con un 4-0 particular, tras el que Movistar Estudiantes pedía tiempo muerto. Ben Abdelkader se estrenaba con un triple que ponía 11 de ventaja, pero una canasta de Etxarri reducía a 9 al final del primer cuarto.

En el inicio del segundo periodo cayó el acierto pese a las buenas posiciones de tiro. Buenavida rompía los más de dos minutos sin anotación con un triple y Romero completaba el 5-0 para subir la renta a 14 y provocar un nuevo tiempo muerto del combinado madrileño. Bühner cortaba el parcial desde la línea de 6,75. Pese a todo, el conjunto taronja iba aumentando la diferencia poco a poco. Alexander colocaba el +17, que en esta ocasión reducía Samson de tres. Rubén Burgos paraba el partido. Sin embargo, Movistar Estudiantes conseguía reducir a 13 la diferencia y había un nuevo tiempo muerto de Valencia Basket, pero el marcador no se movía al descanso (45-32).

Un parcial de 6-0 tras el paso por los vestuarios ampliaba a 19 la ventaja taronja, provocando el tiempo muerto visitante a poco más de un minuto del inicio del tercer cuarto. Bühner cortaba el parcial con un 2+1, intentando insuflar oxígeno a su equipo. Valencia Basket necesitaba recuperar el acierto exterior, que ahora le impedía seguir poniendo tierra de por medio. Por fin, Ben Abdelkader y Rodríguez desatascaban el juego con dos triples consecutivos que colocaban el +22. Llegaba entonces la reacción estudiantil con un parcial de 5-0 y Rubén Burgos lo paraba. Movistar Estudiantes siguió apretando y llegaba a reducir a 14 puntos. Por fortuna, Valencia Basket salvaba la renta con un 6-0 de final de cuarto que dejaba el colchón en 20 puntos.

Al poco de empezar el último periodo, Casas hacía un particular 5-0 que seguía poniendo tierra de por medio. La renta era ya de 23 puntos y Pernas pedía tiempo muerto. Ezeigbo frenaba el parcial con un 4-0, los ataques taronja se enfriaban y era entonces Rubén Burgos quien paraba el partido. Alexander respondía a continuación con otro 4-0. Movistar Estudiantes conseguía bajar la diferencia de los 20 puntos, pero Valencia Basket trabajó bien en defensa para no ver peligrar la victoria.