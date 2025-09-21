Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las jugadoras de Valencia Basket aplauden al término del partido. MIGUEL ÁNGEL POLO

Valencia Basket se impone con claridad a Movistar Estudiantes

El equipo de Rubén Burgos consigue el pleno de victorias durante la pretemporada

R. D.

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:18

Valencia Basket cierra una impecable pretemporada con una victoria ante Movistar Estudiantes en el último amistoso disputado en Paterna. El equipo taronja dominó el partido ... de principio a fin y fue ganando colchón poco a poco hasta obtener un cómodo triunfo. Hind Ben Abdelkader se estrenó sobre la pista con 13 puntos y la jugadora más destacada fue Kayla Alexander con 15 puntos. Con esta son cinco las victorias cosechadas por las de Rubén Burgos antes de afrontar el inicio de la temporada, que será la próxima semana en la Supercopa LF Endesa.

