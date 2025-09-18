El Valencia Basket tendrá su Hall of Fame en el Roig Arena

El Valencia Basket ya trabaja a pleno rendimiento en la flamante ala que se ha adecuado en el Roig Arena para la entidad taronja. Aunque ... aún queda la última estancia, el museo del club, los equipos masculino y femenino de la entidad desarrollan su actividad en el nuevo recinto. La entrada al área de baloncesto es espectacular, puesto que comienza con un largo pasillo donde ha comenzado a instalarse el Hall of Fame del Valencia Basket. Flanqueado por la figura del maestro Miki Vukovic, leyendas del club como Nacho Rodilla, Víctor Luengo, Rafa Martínez, Van Rossom, San Emeterio y Víctor Claver son los primeros en tener sus figuras en relieve. Se irán incorporando más, donde los requisitos son estar ya retirados y acumular 300 partidos y un mínimo de 6 temporadas en el equipo masculino y 200 partidos y 4 temporadas en el femenino.

Al finalizar el pasillo del Hall of Fame se llega a la zona de trabajo, donde destaca la pista de entrenamiento con tres canastas. De momento, el parquet instalado es el provisional y se trata del que se utilizó en la última Final Four de la Euroliga. La empresa encargada de su instalación es la misma y ha prestado a la entidad ese suelo mientras terminan el pedido. Anexo a ella está el gimnasio. Con una amplitud que se asemeja la dotación que pueden tener en una franquicia NBA o de la NFL, como aseguraron a este periódico personas que conocen ese tipo de instalaciones, y donde podrían entrenar los dos equipos a la vez en caso de ser necesarios.

La zona de vestuarios es simétrica y ambos equipos cuentan, además del vestuario, con una zona médica donde destaca una consulta y un área de recuperación con equipos médicos para poder realizar pruebas como una ecografía y recuperación hídrica. También se ha estrenado una moderna sala de vídeo, dejando atrás la sala de prensa de la Fonteta que es donde tenían que hacerse esas sesiones en un proyector.