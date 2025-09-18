Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del pasillo del Roig Arena donde está situado el Hall of Fame del Valencia Basket. L. Bermejo

El Valencia Basket tendrá su Hall of Fame en el Roig Arena

La entidad taronja ya trabaja de forma completa en el área reservada que tiene en el recinto donde destaca la pista de entrenamiento con tres canastas, una moderna sala de vídeo, un gimnasio completo y una zona de vestuarios con consulta médica y una sala para hacer primera pruebas como una ecografía

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:20

El Valencia Basket ya trabaja a pleno rendimiento en la flamante ala que se ha adecuado en el Roig Arena para la entidad taronja. Aunque ... aún queda la última estancia, el museo del club, los equipos masculino y femenino de la entidad desarrollan su actividad en el nuevo recinto. La entrada al área de baloncesto es espectacular, puesto que comienza con un largo pasillo donde ha comenzado a instalarse el Hall of Fame del Valencia Basket. Flanqueado por la figura del maestro Miki Vukovic, leyendas del club como Nacho Rodilla, Víctor Luengo, Rafa Martínez, Van Rossom, San Emeterio y Víctor Claver son los primeros en tener sus figuras en relieve. Se irán incorporando más, donde los requisitos son estar ya retirados y acumular 300 partidos y un mínimo de 6 temporadas en el equipo masculino y 200 partidos y 4 temporadas en el femenino.

