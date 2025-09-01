El Italia - España del Eurobasket 2025 se emite en abierto por televisión: horario y cómo ver el partido ante la nueva estrella de Valencia Basket 'La Familia' tendrá que superar al conjunto que encabeza Darius Thompson, el nuevo jugador franquicia del conjunto taronja

La Selección Española de baloncesto llega al partido contra Italia con un balance de dos victorias y una derrota en la fase de grupos del Eurobasket 2025, tras haber superado a Bosnia y Chipre, y caer en el debut ante Georgia.

Ante Chipre, la selección de Scariolo mostró su superioridad con un juego ofensivo muy sólido y una defensa efectiva. Sin embargo, la derrota ante Georgia dejó ciertas dudas sobre la capacidad de España para hacer frente a selecciones más tácticas y físicas.

Por su parte, Italia llega en una situación peliaguda. La selección italiana comenzó con una derrota ante Grecia, pero supo reponerse y conseguir una victoria clave ante Georgia. Fontecchio, Melli y Pajola han sido los pilares del equipo en estos dos encuentros.

El choque es esencial para ambos conjuntos. Para los de Scariolo, una victoria les permitiría mantenerse en la lucha por la primera posición y encarar con tranquilidad los últimos partidos de la fase de grupos. En cambio, los de Pozzecco necesitan esta victoria para asegurarse un buen lugar en la tabla.

Horario y dónde ver en abierto por TV

España se enfrenta a Italia en la cuarta jornada de la fase de grupos del Eurobasket 2025 este martes 2 de septiembre a las 20:30 horas. El choque se puede seguir de manera totalmente gratuita y en abierto a través de Teledeporte.

Además, RTVE Play también ofrece la opción de seguir el partido en streaming desde cualquier dispositivo con el que puedas acceder a la plataforma.