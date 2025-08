Los partidos de la NBA que verán en España por televisión sin coste adicional millones de espectadores

Nacho Ortega Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 01:30 Comenta Compartir

Desde octubre de 2025 Prime Video, la televisión de Amazon, desembarcará en España como nueva plataforma de emisión de la NBA, marcando un cambio histórico en la forma de ver la liga en nuestro país. La cobertura en exclusiva, que forma parte de un acuerdo internacional de 11 años, comenzará esta temporada 2025‑26 y no tendrá un coste adicional para los millones de suscriptores Prime.

La plataforma ofrecerá 87 partidos de temporada regular por temporada, incluyendo los siete de la Emirates NBA Cup (la Copa que empieza la última semana de octubre y tiene su fase final en febrero), todos los partidos del play‑in (las eliminatorias entre los equipos que no entran directamente al play-off), un tercio de los partidos de primera y segunda ronda de playoffs, una serie completa de una Final de Conferencia al año, y las Finales de la NBA en seis de los once años del acuerdo, aunque Prime aún no ha especificado en qué años las emitirá. Este paquete supone una selección significativa de partidos en el calendario de la liga.

El primer partido, en octubre

El primer partido emitido en España por Prime Video llegará presumiblemente durante la primera semana de competición, que arranca el 22 de octubre. Prime ha previsto una doble jornada en esa semana de inicio, incluyendo eventos destacados como un «Black Friday Game» y programación especial en viernes y sábados por la tarde, por lo que el primer partido televisado podría ser el 24 de octubre.

Otra novedad destacable es que Prime Video, que tiene cerca de 8 millones de usuarios activos y cerca de 10 con acceso (suscriptores de Prime que en su día se abonaron por la entrega rápida de productos y que tienen acceso a la plataforma de televisión, la usen o no) integrará el NBA League Pass como parte de su ecosistema, por lo que los usuarios que quieran acceder a la cobertura completa de todos los partidos podrán suscribirse al League Pass a través de la plataforma, con coste adicional estimado en torno a 49,99 € al año en España).

La incógnita de Movistar +

Aunque Movistar Plus+ ha sido la casa de la NBA en España durante décadas, todavía está pendiente de confirmarse si mantendrá una parte de los derechos (varias fuentes aseguran que se ha empezado a negociar) o habrá exclusividad total de Prime, algo que se definirá y anunciará previsiblemente tras el verano, cuando se definan los detalles de coexistencia o reparto entre ambas plataformas.

La NBA quiere que Movistar+ y Prime compartan partidos, con el objetivo de multiplicar las audiencias siguiendo el modelo mixto de LaLiga, que ofrece partidos por Movistar y DAZN. Así, se podrían repartir las jornadas, las eliminatorias (playin, playoffs y finales de conferencia) y la Gran Final, ya que, recordamos, Prime solo podrá ofrecerla en 6 de los 11 años firmados.

