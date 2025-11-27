Hind Ben Abdelkader seguirá en el Valencia Basket hasta final de temporada La exterior continuará en las filas del conjunto taronja durante lo que resta de la campaña 2025-2026

R.D. Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:30 | Actualizado 19:36h.

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con la exterior Hind Ben Abdelkader (30 años, Bélgica, 1.72m) para prolongar su contrato temporal y que continúe en el primer equipo femenino taronja hasta el final de la temporada 2025-2026. Desde su llegada la jugadora belga ha disputado catorce partidos con la camiseta naranja con una media de 11 puntos, con más de 2 triples anotados, 1 asistencia y 2 rebotes por encuentro.

La jugadora belga cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo pasado por países como España, Francia, Polonia, un largo tramo de su carrera en Turquía, Rusia y China, donde estuvo la pasada temporada en las Shanxi Flame, con una tarjeta de 7,3 puntos y 1,6 asistencias por partido.

Posteriormente, regresó a España de la mano del Valencia Basket a mediados de septiembre con un contrato temporal hasta finales de noviembre. Su incorporación al club ha supuesto un impacto positivo para el equipo tanto fuera como dentro de la pista.

En EuroLeague Women en 5 partidos ha promediado 12,4 puntos (con un 43% de acierto en triples), 4,4 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y un 13,4 de valoración, teniendo además el mejor más menos del equipo con un +13,6. En competición nacional en 9 partidos entre LF Endesa y Supercopa lleva un promedio de 10,4 puntos (con un 42% de acierto en triples), 1 rebote, 1,4 asistencias y 8,6 de valoración.