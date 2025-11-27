Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iagupova deja el Valencia Basket

La jugadora ucraniana rescinde su contrato de mutuo acuerdo con el club tras dos años en el conjunto taronja

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Noticia tan sorprendente como relevante en el Valencia Basket femenino, que este jueves ha anunciado una salida importante de su plantilla. El conjunto taronja, dirigido por Rubén Burgos, dejará de contar con los servicios de Alina Iagupova, que tras dos años de trabajo y esfuerzo como taronja, cierra una etapa que termina tras la rescisión por mutuo acuerdo de su contrato, que finalizaba al término de la presente temporada.

Iagupova llegó al Valencia Basket en la campaña 2023-24 en el mes de enero para reforzar el perímetro y rápido se amoldó al equipo para conseguir los objetivos del club. La ucraniana fue parte muy importante para levantar el primer título de Copa de la Reina y para cerrar el triplete con el título de LF Endesa. La pasada campaña también tuvo un rol significante para conseguir la Supercopa LF Endesa y, de nuevo, el título de Liga, junto con la primera clasificación a una semifinal de EuroLeague Women del equipo. La jugadora, por lo tanto, se marcha con un palmarés de 4 títulos: 2 LF Endesa (2024 y 2025), 1 Supercopa LF Endesa (2024) y 1 Copa de la Reina (2024).

En 86 partidos disputados, Iagupova ha entrado de lleno en la historia del Valencia Basket también en el apartado individual. La jugadora es 12ª en puntos con 926, además de cuarta en triples con 165, quinta en asistencias con 261 y sexta en robos con 127. Esto supone haber hecho una media de 10,7 puntos, casi 2 triples, 3 asistencias y 1,5 robos por partido en este periodo. «El club quiere desearle la mayor de las suertes a Alina en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Alina!», reza el comunicado oficial del Valencia Basket.

