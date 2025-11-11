Los Harlem Globetrotters se estrenan en el Roig Arena

Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y, para celebrarlo, el próximo 24 de mayo, el Roig Arena será escenario de un espectáculo lleno de jugadas ... con acrobacias por parte del equipo norteamericano.

En la 'Gira de los 100 años', los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión de los Harlem Globetrotters.

En este tour, el equipo estrenará sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales entrenamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Los integrantes de los Harlem Globetrotters cuentan con más de 60 récords Guiness mundiales, la cantidad más alta de cualquier deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados «Embajadores de buena voluntad» por promover dietas saludables y un estilo de vida activo. Las entradas para el espectáculo de los Harlem Globetrotters ya están a la venta en la web del Roig Arena.