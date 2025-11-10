El Valencia Basket recibe al Real Madrid en un duelo clave de la EuroLeague

El primer equipo masculino del Valencia Basket vuelve a casa tras dos salidas consecutivas para intentar recuperar sus mejores sensaciones ante uno de los rivales ... más complicados, el Real Madrid, (martes 11, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Plus). Partido correspondiente a la jornada 10 de la EuroLeague.

El equipo taronja necesitará el apoyo de su afición para afrontar su tercer partido en cinco días, lo que supondrá la primera visita de un equipo español al Roig Arena durante la competición continental. Con un precedente de esta misma temporada hace poco menos de mes y medio (la final de la Supercopa que terminó con triunfo taronja), el histórico entre estos dos oponentes está equilibrado en los choques de competiciones europeas jugados en Valencia, aunque el Real Madrid se ha impuesto en sus dos últimas visitas a nuestra ciudad en partidos de Euroliga.

El técnico, Pedro Martínez, dispondrá para este partido de su plantilla al completo al igual que en los partidos anteriores. El Valencia Basket comienza esta décima jornada en la séptima posición de la EuroLeague con un balance de 5-4. Con ese mismo resultado en su casillero pero una posición por delante llega por primera vez al Roig Arena un Real Madrid en crecimiento que atraviesa un buen momento de forma y resultados encadenando cuatro triunfos. También el conjunto de Sergio Scariolo contará con toda su plantilla disponible y así poder elegir a los doce jugadores que pondrá sobre el parquet en la noche del martes.

El alero de Valencia Basket Xabi López-Arostegui comentaba en la previa que «lo bueno de este año, es que tenemos partidos muy a menudo. La mejor manera de salir de una mala sensación es nuevamente jugando un partido e intentar revertir la situación. Jugando delante de nuestra gente, haciéndonos fuertes en casa contra un rival potente. La ambición y la concentración tiene que ser la máxima para intentar hacer un buen partido, e intentar conseguir otra victoria. Es un gran reto para nosotros, lo afrontamos con ambición, sabiendo que, si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, somos un equipo que le puede poner en problemas. Así que intentar arroparnos de nuestra gente para que mañana sea un fortín en el Roig Arena y jugar el mejor basket posible».

Por su parte, Jean Montero, el escolta del equipo taronja, destacaba que «venimos de un partido en el que no estuvimos bien a nivel de concentración, pero ahora tenemos que pensar en el próximo partido. Tenemos que tratar de darlo todo, aprender de nuestros errores y tratar de sacar el partido ante un rival muy potente». Este partido en el Roig Arena abre una nueva semana de tres partidos enmarcada dentro de una recta de cinco partidos en diez días en la que Valencia Basket comenzó perdiendo en sus visitas a Kaunas y Granada. Tras volver a casa para medirse al Real Madrid, viajará a París en la undécima jornada de la competición para visitar por primera vez en su historial continental al Paris Basketball el jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas.

El quinto partido en algo menos de 210 horas llegará con un durísimo compromiso en la séptima jornada de la Liga Endesa, recibiendo el domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas, a La Laguna Tenerife. Segundo enfrentamiento de la temporada ante los blancos.

Séptima visita del Real Madrid en la Euroliga El Real Madrid es el rival español más frecuente en competiciones europeas para nuestro primer equipo masculino, ya que el choque de la noche del martes subirá a quince los enfrentamientos entre estos dos equipos en torneos continentales. El equipo blanco encadena cuatro triunfos en la Euroliga ante Valencia Basket, lo que ha decantado el balance general a favor del equipo madrileño por 9-5. De esos catorce precedentes, seis se han jugado en Valencia, con tres victorias locales y tres triunfos del Real Madrid. El último precedente se lo llevó el Real Madrid por un ajustado marcador en un partido que entró igualado en el último minuto y que decidió Campazzo. Para encontrar la última victoria taronja hay que echar la vista atrás hasta hace cuatro años, cuando Valencia Basket se impuso por 89-78 con 16 puntos de Van Rossom y 14 de Marinkovic.

El Real Madrid será el primer equipo español que visite el Roig Arena para disputar un partido de competición continental. En la Fonteta se disputaron 27 encuentros de torneos europeos contra oponentes de nuestro país, de los que el Valencia Basket se llevó 17: se impuso cuatro veces al Unicaja y al Baskonia, tres veces al Real Madrid, dos al Estudiantes y el FC Barcelona y una ante Joventut y CAI Zaragoza.

Respecto a la plantilla del rival; Lyles es el mejor anotador (14,6 puntos) y el más valorado de su equipo en la EuroLeague y ha sido habitual desde el inicio, aunque Scariolo ha usado muchas opciones diferentes desde el inicio y solo Edy Tavares mejor intimidador de la Euroliga ha salido de inicio en todos los partidos hasta el momento. Theo Maledon es su segundo jugador más valorado, mientras que, Mario Hezonja es hasta el momento su segunda referencia ofensiva. Chuma Okeke es su cuarto jugador en dobles dígitos de valoración en un juego interior al que acaba de llegar el ucraniano Len y que alarga Usman Garuba, con presencia puntual de Izan Almansa. Por fuera, Campazzo, ha partido habitualmente desde el banquillo y Alberto Abalde ha sido titular siempre que ha estado disponible. La versatilidad de Gaby Deck abre una extensa rotación exterior cargada de jugadores de calidad como Andres Feliz, Gabriele Procida, Sergio Llull o David Kramer.