Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ndikumwenayo tras el final de la carrera. RFEA/Sportmedia

Thierry Ndikumwenayo se queda fuera de la final del 5.000 metros

El fondista de Castellón se equivoca en la táctica de carrera y se marcha de Tokio muy decepcionado

R. D.

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:51

Thierry Ndikumwenayo, siempre penalizado por su velocidad terminal, quedó noveno en la final de 10.000 metros del pasado domingo después de algunos errores tácticos. Días después, salió convencido de que en las semifinales de los 5.000 metros no podía volver a cometer los mismos fallos: necesitaba salir más adelante y con salida por la calle 2, pero finalmente, después de sufrir tres toques en carrera, se descentró y volvió a quedarse muy atrás. El atleta de Castellón terminó decimocuarto (13:47.72) y se quedó fuera de la final.

El pupilo de Lluís Torlà, a quien intentan convencer de que deje la pista para centrarse en las carreras de ruta, los medios maratones como salto previo al maratón, insiste en que él se ve capaz de ser competitivo en los 5.000 y los 10.000. «Hasta 2028 no pienso dejar la pista», suelta Ndikumwenayo, que no oculta su tristeza por esta nueva decepción. «Estoy en shock. No me ha salido el resultado que esperaba. Estoy triste. A mí me vendría mejor una carrera rápida porque hay mucha gente veloz al final, y si somos más de 20 en una lenta vamos muy justos. No quiero tirar yo porque luego te pasan como aviones», añadió.

Ndikumwenayo se marcha ahora a Burundi para estar unos días de vacaciones con su mujer y después preparará el cross. Luego vendrá la hora de decidir si sigue en la pista, como él quiere, o empieza a probar con el medio maratón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  8. 8 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  9. 9

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  10. 10 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Thierry Ndikumwenayo se queda fuera de la final del 5.000 metros

Thierry Ndikumwenayo se queda fuera de la final del 5.000 metros