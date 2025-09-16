Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
El valenciano Quique Llopis, en los campeonatos del mundo de atletismo. AFP

Quique Llopis se mete en la final y luchará por medalla

El atleta valenciano clasifica a la última ronda de los 110 metros vallas en los campeonatos del mundo

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:55

Tras un lunes excepcional, en el que el valenciano Quique Llopis no falló y cumplió con las expectativas, el atleta de Bellreguard refrendó su nivel este martes, en las semifinales de los 110 metros vallas del campeonato del mundo de atletismo que se está celebrando en Japón. El atleta clasificó a la final tras acabar su semifinal, la primera de las tres, en segunda posición, con un tiempo de 13.29 partiendo desde la calle seis, solo superado por el jamaicano Bennett, que hizo 13.27.

El valenciano peleará por tanto por una medalla en la final, que se disputa este mismo martes, a partir de las 15:20 horas. Llopis superó por una milésima de segundo al japonés Nomoto, que quedó en tercera posición, evitando así tener que esperar a los tiempos de las otras dos series, clasificando a la final de forma directa sin tener que esperar a la disputa de las otras dos series de semifinales, que cogerán a los dos mejores tiempos no clasificados directamente.

Llopis, cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos y una de las opciones claras de medalla para España en este Mundial, ya había lanzado un mensaje de autoridad este lunes al ganar su serie de primera ronda con un tiempo de 13.22 y sellar el boleto a semifinales. Fue el tercero mejor en el global de todos los competidores de la ronda, únicamente superado por los jamaicanos Tyler Mason (13.17) y Orlando Bennett (13.20).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  10. 10 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quique Llopis se mete en la final y luchará por medalla

Quique Llopis se mete en la final y luchará por medalla