Quique Llopis se mete en la final y luchará por medalla El atleta valenciano clasifica a la última ronda de los 110 metros vallas en los campeonatos del mundo

Marc Escribano Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Tras un lunes excepcional, en el que el valenciano Quique Llopis no falló y cumplió con las expectativas, el atleta de Bellreguard refrendó su nivel este martes, en las semifinales de los 110 metros vallas del campeonato del mundo de atletismo que se está celebrando en Japón. El atleta clasificó a la final tras acabar su semifinal, la primera de las tres, en segunda posición, con un tiempo de 13.29 partiendo desde la calle seis, solo superado por el jamaicano Bennett, que hizo 13.27.

El valenciano peleará por tanto por una medalla en la final, que se disputa este mismo martes, a partir de las 15:20 horas. Llopis superó por una milésima de segundo al japonés Nomoto, que quedó en tercera posición, evitando así tener que esperar a los tiempos de las otras dos series, clasificando a la final de forma directa sin tener que esperar a la disputa de las otras dos series de semifinales, que cogerán a los dos mejores tiempos no clasificados directamente.

Llopis, cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos y una de las opciones claras de medalla para España en este Mundial, ya había lanzado un mensaje de autoridad este lunes al ganar su serie de primera ronda con un tiempo de 13.22 y sellar el boleto a semifinales. Fue el tercero mejor en el global de todos los competidores de la ronda, únicamente superado por los jamaicanos Tyler Mason (13.17) y Orlando Bennett (13.20).