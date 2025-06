Valencia se convierte en el epicentro del videojuego: todo lo que debes saber sobre OWN 2025 El mayor festival de entretenimiento digital de España aterriza en el Cap i Casal con videojuegos, cultura pop, innovación y la gran novedad: MasterChef en directo con influencers y retos culinarios

Chema Bermell Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 10:00

Valencia está a punto de vivir uno de los fines de semana más vibrantes del año. Del 26 al 29 de junio, la ciudad acoge una nueva edición de OWN, el festival que ha revolucionado la forma de entender la cultura pop, el gaming y la tecnología en España. Si eres gamer, amante de la cultura digital, emprendedor, o simplemente buscas un plan diferente y vibrante, OWN 2025 es tu cita ineludible. Pero, ¿qué convierte a este festival en el gran referente nacional? ¿Por qué todo el sector mira a Valencia este fin de semana?

OWN Valencia no es solo un festival, es un fenómeno en plena expansión. Javier Carrión, director del evento y CEO de Encom, lo resume así: «El año pasado tuvimos 20.000 personas únicas y 55.000 visitas en total durante el festival. Este año esperamos entre 60.000 y 65.000 visitantes, un 20% más». El impacto estimado de este festival en la ciudad supera los 1,2 millones de euros, beneficiando al sector hotelero, de restauración, transporte, entre otros. Valencia, gracias a OWN, se consolida como la capital del entretenimiento digital del sur de Europa, y el festival se posiciona como el mayor de su categoría en España.

Tres zonas, mil universos

El festival se articula en tres grandes áreas que convierten la experiencia OWN en algo transversal y único. La primera es la zona de escenarios, con tres espacios diferenciados que funcionan como auténticos festivales de música, pero con el gaming y la cultura pop como protagonistas. Aquí se celebrarán competiciones de videojuegos tan icónicos como Brawl Stars o Fornite, además de exhibiciones de eSports, shows de cosplay, actuaciones de K-pop y actividades comunitarias para todos los públicos. El ambiente promete ser eléctrico, con la emoción de los torneos y la creatividad desbordante de los fans.

La segunda gran área es la zona de exposición, donde gigantes del sector presentarán sus últimas novedades. Los asistentes podrán probar de forma gratuita los juegos más esperados del año, descubrir lanzamientos exclusivos y participar en demos y retos. Además, esta zona acoge a startups, desarrolladores independientes y empresas tecnológicas que mostrarán las tendencias que están revolucionando el sector. Es el lugar perfecto para descubrir el futuro del gaming y la tecnología de la mano de quienes lo están construyendo.

Por último, OWN 2025 apuesta fuerte por el público familiar. Habrá una zona específica para niños y adolescentes, con actividades adaptadas desde los 0 hasta los 18 años: talleres de tecnología, manualidades, experiencias de realidad virtual, robótica y mucho más. Todo ello, acompañado de una oferta gastronómica variada, food trucks, conciertos y zonas de relax para que la experiencia sea completa y apta para todos los públicos.

MasterChef: la gran sorpresa de 2025

Si hay una novedad que nadie quiere perderse este año, esa es la presencia de MasterChef. El popular programa de cocina desembarca en OWN con una activación digital inédita: tras una competición online a nivel nacional, los 150 finalistas se darán cita en Valencia para competir en directo. Además, ocho de los influencers más conocidos del mundo de la nutrición y el fitness participarán en talleres, showcookings y retos culinarios durante los tres días del festival. «Es algo totalmente diferente, que va a sorprender y atraer a un público nuevo», destaca Carrión. La fusión entre gastronomía, tecnología y comunidad digital promete ser uno de los grandes atractivos de esta edición.

Durante tres días, Feria València se convertirá en un ecosistema de creatividad urbana, gaming y experiencias inmersivas. OWN 2025 ofrecerá una programación multiformato que incluye desde torneos internacionales de esports —como las finales del 16h CS2 Spanish Circuit (Counter Strike 2) o el campeonato oficial de Brawl Stars— hasta el emocionante torneo nacional de Fortnite Unreal Series en versión Solo y Trios.

El festival reunirá a algunos de los rostros más influyentes del panorama digital, como Suja, Nakoo o Bekaesh, así como a los coaches VIP del reto nacional de MasterChef. La cultura urbana tendrá su espacio con espectáculos de freestyle como los Reyes de Plaza, concursos de cosplay y k-pop, exhibiciones de baile y una zona coreana con talleres, maquillaje y moda asiática. Además, se celebrarán conciertos únicos como el de la banda de rock Polysteichon, el recital de Elesky con música de videojuegos y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Ruzafa, sin olvidar el popular podcast «El Patio de Satán» grabado en vivo con Chuty.

La zona Artist Alley pondrá el foco en la ilustración emergente y la creatividad visual, mientras que el Creator Hub será punto de encuentro para streamers y creadores de contenido. También se celebrará la mayor LAN Party del Mediterráneo, con más de 2.000 participantes conectados durante 100 horas de gaming y convivencia.

OWN incluirá espacios de formación y networking como el OWN Business Forum, zonas dedicadas a la lectura y juegos de mesa, un espacio deportivo con retos interactivos, y experiencias como la Roomba Fight de robots, los LAN Dates, batallas con sables de luz o actividades como «OWN the Bus», que conectan el mundo digital con el entorno urbano. La comunidad es el corazón del evento, con actividades pensadas para todos los públicos y edades, desde familias hasta hardcore gamers, pasando por curiosos y amantes de la tecnología.

Valencia, hub del videojuego y la innovación

El crecimiento de OWN es también reflejo del auge del sector en la Comunitat Valenciana. «Valencia se está posicionando como un hub tecnológico en el sector del videojuego, gracias a iniciativas como Valencia Game City, impulsada por el Ayuntamiento y empresas privadas», explica Carrión. En el último año y medio, la ciudad ha visto nacer decenas de nuevas empresas vinculadas al gaming, la tecnología y la cultura digital, atrayendo talento nacional e internacional y consolidando un ecosistema innovador y dinámico.

OWN Valencia 2025 es mucho más que un festival de videojuegos: es el punto de encuentro de una generación que vive la tecnología, la creatividad y la cultura digital como parte de su día a día. Es la oportunidad de descubrir las últimas tendencias, conocer a tus ídolos, probar los juegos del futuro y formar parte de una comunidad que no deja de crecer. Valencia se prepara para cuatro días de pura energía digital, innovación y diversión.

Los actos más destacados de OWN 2025:

VIERNES 27

11:30h Business Forum

13h Podcast Movistar Koi

16h CS2 Spanish Circuit (torneo nacional de Counter Strike 2)

16:30h Finales del Circuito Municipal de Esports de Valencia

18:30h Reyes de plaza 2 (competición de canciones entre artistas urbanos emergentes)

19:30h Concierto banda de rock Polysteichon

SÁBADO 28

12h Finales OWN Masters Valencia (torneo oficial internacional de Brawl Stars)

12h Concurso de kpop

12h Final Unreal Series Fortnite: Solos

16h Concurso de cosplay

18h Final de MasterChef (El Reto World App) con Coaches VIP

20h Final Rumbal Rumble (competición robots Worten)

DOMINGO 29

11:30h Final Unreal Series Fortnite: Trios

11:30h Concierto piano Elesky

13:30h Final OWN The Bus

15h Podcast El Patio de Satán con invitado: Chuty

15:30h Finales OWN Masters Valencia (torneo oficial internacional de Brawl Stars)

18h Concurso de Kpop

19:20h Concierto Orquesta Sinfónica de Ruzafa