Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz baja de nuevo este domingo: las cinco horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Logo Patrocinio
Beatriz Montáñez, junto a su casa en el bosque. Mario Martín

El cambio radical de vida de Beatriz Montáñez: de presentadora de 'El Intermedio' a vivir en el bosque

El popular rostro del programa de La Sexta se alejó del foco mediático

J.Zarco

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:19

Comenta

La vida ha cambiado de forma radical para Beatriz Montáñez, quien en 2006 fue co-presentadora del popular espacio 'El Intermedio', que todavía se emite en la actualidad en 'La Sexta'. Tal fue el éxito que en 2009 ganó un Ondas como mejor programa de actualidad.

Sin embargo, en diciembre de 2011 dijo adiós al Gran Wyoming para «descansar y acometer nuevos proyectos de formación personal». En este sentido, decidió dedicarse al cine y debutó con la película '88' y más tarde copresentó en Telecinco 'El gran debate' y 'Hable con ellas'. Pero su mayor éxito fue lograr un Goya por 'Muchos hijos, un mono y un castillo', donde fue guionista.

Sin embargo, su movimiento más importante fue trasladarse a vivir lejos de la ciudad a una casa de pastores: «Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera. No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz. Por mucho dinero que ganara, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida que llevo. Lo volvería a hacer cien mil veces», señaló en la presentación de su libro 'Niadela', el cual escribió en su cabaña, donde admite que estuvo viviendo un año «con velas».

Beatriz Montáñez, en su época de presentadora en 'El Intermedio'. LASEXTA

Según explicó, estaba saturada: «Estaba perdidísima. Es muy difícil cuando no tienes un camino concreto, ves bifurcaciones y no sabes cuál tomar. Había mucho ruido en mi vida y eso me provocaba mucha inestabilidad. Sentía que en cualquier momento iba a explotar y necesitaba silencio y saber cuál era el camino».

Y desde entonces decidió apenas gastar dinero y un estilo de vida completamente diferente: «Todo lo que me rodea es muy austero. Me hice vegana, así que lo que como es barato. Verduras frescas, legumbres, semillas, raíces... no me gasto más de 150 euros en alimentación. No pago casa, instalé paneles fotovoltaicos y el agua viene de un pozo».

La expresentadora sale a comprar cada 25 días y también va a Madrid un par de veces al año para ver a sus amigos. Ahora, los alrededores de su hogar se han llenado de intrusos que revoloteaban su casa «para dejarle notas y observarla con prismáticos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 91 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  3. 3

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  4. 4 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  6. 6 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  7. 7

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  8. 8 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  9. 9 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7
  10. 10

    Los joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cambio radical de vida de Beatriz Montáñez: de presentadora de 'El Intermedio' a vivir en el bosque

El cambio radical de vida de Beatriz Montáñez: de presentadora de &#039;El Intermedio&#039; a vivir en el bosque