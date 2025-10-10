El nuevo programa de RTVE que presentará Inés Hernand y que ya ha abierto su casting Se trata de la adaptación española de un prog

Tamara Villena Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 18:42

RTVE sigue incorporando novedades a su parrilla y tratando de llegar a la máxima audiencia posible, un movimiento para el que vuelve a contar con Inés Hernand como aliada. La creadora de contenido estará al frente del nuevo programa de la cadena pública, 'Ordena tu vida', un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar, con una propuesta familiar, inspiradora y cercana.

En cada episodio, 'Ordena tu vida' ayudará a una familia a transformar su hogar, desprenderse de objetos acumulados, reorganizando cada rincón y convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés. Hernand ayudará a las familias a trasladar todas sus pertenencias a un trastero y decidir qué conservar y qué dejar ir.

Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias. 'Ordena tu vida' combinará emoción, transformación y consejos prácticos. No se trata solo de limpiar o reorganizar, sino de reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional. El casting para participar en el programa ya está abierto y quien quiera formar parte de esta experiencia puede apuntarse a través de la web de RTVE.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, es la adaptación española de 'Sort Your Life Out', formato de All3Media International, creado por Optomen que ya cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One (Reino Unido) y ha sido adaptado con éxito en una decena de países como Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Nueva Zelanda, República Checa y Bélgica.

RTVE apuesta así por un formato que ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo una nominación a los BAFTA TV Awards (Mejor Programa Especializado) y a los C21 Format Awards (Mejor Entretenimiento Factual y Mejor Presentador). Además, ha sido galardonado como Mejor Serie Popular Factual en los Edinburgh TV Awards y Mejor Programa de Entretenimiento Factual en los NTA Awards.

Hernand suma este nuevo proyecto a su larga lista de trabajos en RTVE, donde su trayectoria arrancó con 'Gen PlayZ' en RTVE Play y fue sumando otros aspacios como 'Benidorm Fest' , ' No sé de qué me hablas' , 'Feat' , 'La familia de la tele' , ' Las abogadas&compañía ' o 'Pasa sin llamar', además de convertirse en la ganadora de la pasada edición del talent culinario ' MasterChef Celebrity'.