Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
Logo Patrocinio
Inés Hernand, al frente de un nuevo proyecto en la cadena pública. RTVE

El nuevo programa de RTVE que presentará Inés Hernand y que ya ha abierto su casting

Se trata de la adaptación española de un prog

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:42

Comenta

RTVE sigue incorporando novedades a su parrilla y tratando de llegar a la máxima audiencia posible, un movimiento para el que vuelve a contar con Inés Hernand como aliada. La creadora de contenido estará al frente del nuevo programa de la cadena pública, 'Ordena tu vida', un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar, con una propuesta familiar, inspiradora y cercana.

En cada episodio, 'Ordena tu vida' ayudará a una familia a transformar su hogar, desprenderse de objetos acumulados, reorganizando cada rincón y convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés. Hernand ayudará a las familias a trasladar todas sus pertenencias a un trastero y decidir qué conservar y qué dejar ir.

Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias. 'Ordena tu vida' combinará emoción, transformación y consejos prácticos. No se trata solo de limpiar o reorganizar, sino de reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional. El casting para participar en el programa ya está abierto y quien quiera formar parte de esta experiencia puede apuntarse a través de la web de RTVE.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, es la adaptación española de 'Sort Your Life Out', formato de All3Media International, creado por Optomen que ya cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One (Reino Unido) y ha sido adaptado con éxito en una decena de países como Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Nueva Zelanda, República Checa y Bélgica.

RTVE apuesta así por un formato que ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo una nominación a los BAFTA TV Awards (Mejor Programa Especializado) y a los C21 Format Awards (Mejor Entretenimiento Factual y Mejor Presentador). Además, ha sido galardonado como Mejor Serie Popular Factual en los Edinburgh TV Awards y Mejor Programa de Entretenimiento Factual en los NTA Awards.

Hernand suma este nuevo proyecto a su larga lista de trabajos en RTVE, donde su trayectoria arrancó con 'Gen PlayZ' en RTVE Play y fue sumando otros aspacios como 'Benidorm Fest' , ' No sé de qué me hablas' , 'Feat' , 'La familia de la tele' , ' Las abogadas&compañía ' o 'Pasa sin llamar', además de convertirse en la ganadora de la pasada edición del talent culinario ' MasterChef Celebrity'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  2. 2 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  5. 5 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  6. 6 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  9. 9 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  10. 10

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo programa de RTVE que presentará Inés Hernand y que ya ha abierto su casting

El nuevo programa de RTVE que presentará Inés Hernand y que ya ha abierto su casting