RTVE desvela el sueldo de Pepa Bueno por dirigir y presentar el 'Telediario 2' La comunicadora cubrió la plaza que dejó libre la marcha de Marta Carazo

Pepa Bueno debutó al frente de la segunda edición del 'Telediario' el pasado lunes 1 de septiembre, volviendo a la que fue su casa televisiva entre 2009 y 2012. La comunicadora cubría así la plaza que dejó libre la marcha de Marta Carazo.

Desde su fichaje, mucho se ha hablado de su sueldo en la cadena pública. Ahora RTVE ha compartido el salario de Pepa Bueno a través del portal de Transparencia tras una pregunta parlamentaria formulada por Carina Mejías y Manuel Mariscal, diputados de Vox. Se conocía que el salario bruto anual es de 265.290 euros. No obstante, la novedad es el desglose mensual, pues percibe 7.592 euros como directora de 'Telediario 2' y 14.577 euros como presentadora, lo que incluye los derechos de imagen y propiedad intelectual. La suma total de estas cantidades, que dan lugar a una de las doce mensualidades, es de 22.169 euros, a los que habría que restar las deducciones.

Aunque el Telediario nocturno que encabeza Pepa Bueno ha conseguido estabilizarse, reuniendo una media de 11,8% de cuota de pantalla en septiembre, no ha logrado liderar frente a sus competidores.

