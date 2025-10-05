Afra Blanco: «Si no hay vivienda suficiente friamos a impuestos a los que la acaparan» La sindicalista es colaboradora de 'La Sexta Xplica' y su opinión nunca deja indiferente a nadie

A. Pedroche Domingo, 5 de octubre 2025, 00:09

La vivienda es uno de los aspectos que más preocupa a los españoles en la actualidad. Debido a la amplia demanda y la escasa oferta los precios están disparados. Tanto de compra como de alquiler. Hay localidades en las que se ha disparado de manera absurda. De hecho, incluso en la periferia de las grandes ciudades el precio del metro cuadrado es inaccesible para la mayoría de los bolsillos. La ciudadanía exige soluciones a los dirigentes. Sin embargo, es difícil idear una estrategia. Además, a diferencia de lo que sucedió en 2008 esto no es una burbuja. Seguirán subiendo los precios y no hay previsión de que vayan a caer.

Más allá del aspecto económico, hay un componente de desigualdad social muy potente con todo este asunto. Aquellos que pueden permitírselo terminan acaparando vivienda. Sobre esto se ha pronunciado la sindicalista Afra Blanco, colabora del programa de televisión 'La Sexta Xplica'.

Tras escuchar el testimonio de Yolanda Alba, una mujer a la que su hipoteca le jugó una mala pasada, ha lanzado una propuesta que, como ella misma reconoce, resulta «incómoda y polémica». «Si creemos que no hay viviendas suficientes, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando viviendas para invertir y para especular», ha defendido Blanco.

La sindiclalista no comprende que haya personas adquiriendo múltiples inmuebles para sacarles rentabilidad con el problema tan grande que existe. En su intervención, Blanco fue contundente al diferenciar entre quién compra una vivienda para vivir y quién lo hace para enriquecerse. Estos últimos son a los que habría «que freír a impuestos», afirma.

Para aquellos que adquieren una primera residencia, Blanco plantea la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que aliviaría la carga económica de quienes acceden por primera vez a una casa. De esta manera, los impuestos más duros serían para aquellos que tienen varias propiedades.

En su opinión, acumular viviendas para esperar a que su precio suba o para explotarlas en mercados más rentables no aporta valor real a la sociedad, sino que agrava el problema. «Los especuladores no son empresarios», recalca.