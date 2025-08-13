Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El diestro David Fandila 'El Fandi' en el festejo taurino de la feria de San Lorenzo en Huesca. EFE

Dónde ver por televisión la corrida de toros de El Fandi en Sanlúcar de Barrameda

'VII Corrida Magallánica' ·

La cita taurina, en la que se lidiarán toros de la ganadería de Miura, tendrá lugar este domingo, 17 de agosto, en la plaza de toros de la localidad gaditana

Marta Palacios

Marta Palacios

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:02

El 'Coso del Pino' de Sanlúcar de Barrameda, que este año celebra el 125 aniversario de su inauguración, acoge este domingo 17 de agosto la 'VII Corrida Magallánica', uno de los espectáculos taurinos que más expectación levantan en la época estival.

El festejo tendrá un cartel de lujo formado por David Fandila 'El Fandi', Pepe Moral y Esaú Fernández. Los veteranos diestros formarán parte de una tarde de gran interés para el aficionado en la que tendrán que lidiar astados de la mítica y legendaria ganadería de Miura.

La 'VII Corrida Magallánica' es una corrida singular y extraordinaria, además de por su solera y el cartel que la conforman, por la originalidad que la rodea. Es el caso de la alfombra de sal que cubrirá el ruedo del 'Coso del Pino', uno de los elementos más característicos de esta cita tan especial. En esta ocasión, la obra correrá a cargo del artista Joaquín Lara, quien utilizará 22.000 kilos de sal sobre los más de 1.000 metros cuadrados de superficie diseñada.

Dónde verla por televisión

La faena de 'El Fandi', Pepe Moral y Esaú Fernández arrancará a las 19.00 horas y se podrá ver en directo a través de Canal Sur, en su canal de TDT, en la plataforma Canal Sur Más si estás fuera de Andalucía, o a través de su canal de YouTube. Además, Canal Sur también está disponible en plataformas como Samsung TV Plus y a través de sus aplicaciones móviles para iOS y Android.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    La realidad tras la pillada de Coldplay: los engaños rompen más de 5.000 parejas al año en Valencia
  9. 9 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dónde ver por televisión la corrida de toros de El Fandi en Sanlúcar de Barrameda

Dónde ver por televisión la corrida de toros de El Fandi en Sanlúcar de Barrameda