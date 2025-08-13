Dónde ver por televisión la corrida de toros de El Fandi en Sanlúcar de Barrameda

La cita taurina, en la que se lidiarán toros de la ganadería de Miura, tendrá lugar este domingo, 17 de agosto, en la plaza de toros de la localidad gaditana

Marta Palacios Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:02 Comenta Compartir

El 'Coso del Pino' de Sanlúcar de Barrameda, que este año celebra el 125 aniversario de su inauguración, acoge este domingo 17 de agosto la 'VII Corrida Magallánica', uno de los espectáculos taurinos que más expectación levantan en la época estival.

El festejo tendrá un cartel de lujo formado por David Fandila 'El Fandi', Pepe Moral y Esaú Fernández. Los veteranos diestros formarán parte de una tarde de gran interés para el aficionado en la que tendrán que lidiar astados de la mítica y legendaria ganadería de Miura.

REPOST @espectaculoscarmelogarcia



📣 Sanlúcar da a conocer el cartel de la VII Corrida Magallánica



El ‘Coso del Pino’ de Sanlúcar, que este año celebra el 125 Aniversario acogió el pasado sábado 21 de junio la presentación la ‘VII Corrida Magallánica’ que será el 17 Agosto. pic.twitter.com/kPay20xGh4 — Miura (@MiuraGanaderia) July 3, 2025

La 'VII Corrida Magallánica' es una corrida singular y extraordinaria, además de por su solera y el cartel que la conforman, por la originalidad que la rodea. Es el caso de la alfombra de sal que cubrirá el ruedo del 'Coso del Pino', uno de los elementos más característicos de esta cita tan especial. En esta ocasión, la obra correrá a cargo del artista Joaquín Lara, quien utilizará 22.000 kilos de sal sobre los más de 1.000 metros cuadrados de superficie diseñada.

Dónde verla por televisión

La faena de 'El Fandi', Pepe Moral y Esaú Fernández arrancará a las 19.00 horas y se podrá ver en directo a través de Canal Sur, en su canal de TDT, en la plataforma Canal Sur Más si estás fuera de Andalucía, o a través de su canal de YouTube. Además, Canal Sur también está disponible en plataformas como Samsung TV Plus y a través de sus aplicaciones móviles para iOS y Android.

Temas

Toros