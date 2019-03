'The Big Bang Theory' pone fecha a su despedida Una escena de la serie 'The Big Bang Theory'. / LP La 'sitcom' de CBS ha anunciado cuando emitirá el último capítulo de la temporada 12 y de la serie LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 marzo 2019, 13:06

La serie 'The Big Bang Theory' ha anunciado la fecha en la que los fans podrán ver el último episodio. Tras 12 temporadas, se conoce ya la fecha en la que se emitirá el desenlace de la comedia, que promete ser de lo más especial.

Las aventuras de Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Amy y Bernadette llevan acompañando a sus seguidores desde el año 2007, cuando se emitía el primer capítulo en el que se presentaba a un simpático grupo de científicos e investigadores universitarios poco hábiles en las relaciones sociales.

Ahora, después de 12 años en la pequeña pantalla, el grupo de amigos se despide y lo hace por todo lo alto. Según ha anunciado CBS, el final de la mítica serie de Chuck Lorre y Bill Prady se cerrará con dos capítulos, que sumarán una hora de duración.

Así, la cadena pone punto y final el día 16 de mayo. Desde que ha dado a conocer la noticia, se respira melancolía entre sus principales protagonistas: «No puedo creer que estemos diciendo adiós a Big Bang», son las líneas con las que la cuenta oficial de la serie anunciaba la noticia.

Kaley Cuoco, la actriz que da vida a Penny, ha compartido varias vídeos en sus redes sociales que podrían ser un adelanto de este episodio final. Un 'flashmob' (tipo de baile) de todos los personajes y del equipo, en el que se mueve hasta Sheldon.

Los seguidores de la 'sitcom' sabían ya que la temporada número 12 sería la última, pero desconocían la fecha del final, que se adelantó debido a una decisión de Jim Parsons, actor que interpreta a Sheldon Cooper, de abandonar la serie para centrarse en otros proyectos.

Uno de los creadores, Lorre, por su parte, ha manifestado tener una idea general sobre el final de la serie. «Ha sido un proyecto de doce años que ha sido una alegría. Va a ser difícil dejarlo ir».

No obstante, no es una despedida definitiva ya que la CBS no va a terminar con el universo 'Big Bang'. Los fans podrán seguir disfrutando de algunos de los personajes gracias al 'spin-off' de 'El joven Sheldon' que tiene, de momento, una temporada asegurada más. Además, la cadena se ha planteado la creación de otra serie partiendo de 'The Big Bang Theory', en concreto, de un personaje principal como podría ser el de Penny.