Los mejor pagados de la tele Los actores Sofía Vergara y Jim Parsons encabezan la lista de los intérpretes de la pequeña pantalla con salarios más altos Sábado, 27 octubre 2018

S on veinte y entre todos han ganado en un año 349,5 millones de dólares por meterse en la piel de una persona inventada. Encabezan la última lista Forbes de los actores de televisión mejor pagados; trece de ellos trabajan en las series 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family', que vuelven a repetir en el ranking de los salarios más elevados. No parece que vayan a tener problemas económicos cuando se jubilen.

Una de estas estrellas rutilantes de la pequeña pantalla brilla más que el resto. La actriz colombiana Sofía Vergara, Gloria en 'Modern Family', ganó entre los días 1 de junio de 2017 y 2018 la respetable cantidad de 42,5 millones de dólares, cifra que la sitúa en el primer puesto de los actores televisivos que más cobran en Estados Unidos.

Todo este dinero no proviene únicamente de su sueldo en la serie. La lista Forbes incluye entre las ganancias no solo los salarios sino también acuerdos de patrocinio y licencias, que constituyen más de la mitad de los ingresos de Vergara. La actriz recibe una buena parte de sus 42 millones de sus contratos para promocionar una cafetera y una cadena de muebles.

A mucha distancia de la intérprete sudamericana, el segundo lugar lo ocupa Jim Parsons, el Sheldon de 'The Big Bang Theory'. La serie, que ya ha comenzado a emitir su última temporada, cuenta entre su reparto con siete de los actores mejor pagados, uno más que los de su más directa competidora, 'Modern Family'.

Entre su salario televisivo, sus patrocinios de marcas como Intel y su labor como productor ejecutivo de 'Young Sheldon', Parsons se ha embolsado 26,5 millones de dólares. Esta cantidad podría haber sido mayor si no hubiera sido porque en 2017 él y sus colegas de reparto Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg aceptaron reducir un 10% sus salarios para aumentar los de sus compañeras Mayim Bialik y Melissa Rauch. Todos ellos han ganado en conjunto 147 millones, cuarenta más que los intérpretes de 'Modern Family'.

La lista Forbes son dos en realidad. Una es la de los actores mejor pagados y otra la de las actrices, veinte en total. Si se cotejan ambas, entre los diez mejores sueldos figuran ocho hombres y cinco mujeres (varios de ellos están empatados). Todos, salvo Ellen Pompeo, de 'Anatomía de Grey' (con unos ingresos de 23,5 millones), Mark Harmon, de 'NCIS', (19 millones) y Mariska Hartigay, de 'Ley y orden' (13 millones), trabajan en las dos series hegemónicas en la clasificación.

En el listado de los más ricos hay dos novedades a destacar. En el último puesto masculino entra por primera vez Andrew Lincoln, el protagonista de 'The Walking Dead' (11 millones) y sale por la puerta de atrás Kevin Spacey tras su despido de 'House of Cards' por varias denuncias de acoso y agresión sexual.