Sorpresa en 'Supervivientes 2025': Terelu Campos vuelve a Honduras

A. Pedroche Domingo, 11 de mayo 2025, 00:50

Esta edición de 'Supervivientes' está siendo una de las más comentadas. Muchos corcunsantes están poniendo toda la carne en el asador y las discusiones están siendo un habitual. Un buen ejemplo es lo sucedido el martes entre Pelayo y Montoya. El jueves Manuel abandonó la isla y, pocas horas después, Telecinco confirmó su ruptura con Gabriella. Ahora, poco antes de la gala del domingo, Mediaset ha preparado un bombazo que puede cambiar toda la dinámica del programa.

«Ha sido un placer trabajar con vosotros pero vuelvo a Honduras», ha dicho este viernes Terelu Campos. La colaboradora de 'De Viernes' deja este espacio de Telecinco para volver a 'Supervivientes'. Hay que recordar que fue una de las participantes de esta edición, pero decidió abandonar a las pocas semanas de concurso.

«Vuelvo con una misión muy, pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera. Allí conoceréis todos los detalles de esa importantísima misión que me lleva de nuevo a Honduras, espero que me apoyéis», ha continuado explicando Terelu.

Todavía no ha concretado de qué se trata todo este asunto, pero sí ha asegurado que está más asustada que cuando entró a la isla porque ahora sabe a qué se enfrenta. Hay que recordar que su paso por Honduras fue muy duro para ella. «Yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Lo he cumplido. Estoy segura y con todo el respeto a todos los coach, que conozco algunos, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo», dijo en su día.

Además, este nuevo reto profesional sería la explicación detrás de la última polémica que ha salpicado a Terelu tras cancelar su obra de teatro 'Santa Lola', cuya segunda función iba a tener lugar el próximo 24 de mayo en San Pedro del Pinatar (Murcia). «La televisión es inmediata, cuando sale un compromiso televisivo sabemos que es inmediato, por eso hemos buscado la mejor de las soluciones que es posponer la función para el 20 de julio», explicó su director y coprotagonista César Lucendo en 'Espejo Público'.

