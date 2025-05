Pelayo estalla como nunca en 'Supervivientes' y el misterioso 'atril en llamas' cambia el rumbo de uno de los concursantes

DM Miércoles, 7 de mayo 2025, 02:04 Comenta Compartir

La gala de este martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha traído consigo una inesperada sorpresa para los concursantes de Playa Furia. Por primera vez, se han enfrentado al 'Atril en llamas', un nuevo elemento que iba a cambiar el futuro de uno de ellos y en la que solo estaba permitida la sinceridad.

Laura Madrueño anunciaba a los concursantes que llegaba el momento de descubrir el ya mencionado 'Atril en llamas'. Cada uno de ellos iba a tener que tomar una decisión importante que podría cambiar el rumbo de todos ellos. Uno a uno, todos los integrantes de Furia iban a enfrentarse a esta nueva dinámica.

Y es que, el 'Atril en llamas' consistía, ni más ni menos, que en decidir qué concursante del grupo querían mandar a Playa Calma. Para ello, Carlos Sobera les ha lanzado a todos la misma pregunta: «¿Quién aporta menos al grupo?». Y, por su parte, los supervivientes apuntaban su respuesta en una pizarra.

Álex, Makoke y Manuel continúan nominados 💣



📲 Entra en la App de @miteleonline y VOTA ya para SALVAR a tu favorito pic.twitter.com/MgBTSEPs8T — Supervivientes (@Supervivientes) May 6, 2025

Una vez todos los integrantes de Playa Furia habían transmitido su voto a Carlos Sobera, llegaba el momento de que el presentador les comunicara el resultado de la votación.

«Y atención porque ha habido una persona que ha tenido más puntos que nadie. Esa persona es... ¡Makoke!», comunicaba el presentador. Lejos de ofenderse o lamentarse, la colaboradora de televisión lo celebraba por todo lo alto y salía corriendo hacia el otro lado del 'Oráculo' para unirse a sus nuevos compañeros: «¿Me voy ya? Adiós, chicos. ¡Voy a comer lentejas!»

Pelayo estalla

Durante el 'Oráculo de Poseidón' en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', salía a relucir de nuevo la actitud que tuvieron los concursantes de 'Playa Calma' durante el reparto de la recompensa en la pasada prueba, lo que provocaba el enfado de 'Playa Furia' y, tras volver a hablar sobre esto, Pelayo terminaba estallando como nunca con Carmen Alcayde y el resto del equipo.

Carmen Alcayde tomaba la palabra para decir que este reparto de la recompensa no le gustó nada: «Para mí fue deleznable, sería bonita la solidaridad con lo que no ganan». Momento en el que Pelayo saltaba y le recriminaba su actitud con Makoke durante la prueba de recompensa: «Juego sucio, me parece terrible». Lo que no gustaba nada a la superviviente y se explicaba, lo que provocaba un tenso momento entre ambos.

«Esto no es el precio justo, esto es 'Supervivientes», le decía visiblemente enfadado Pelayo a Carmen. Y Joshua se explicaba tras lo sucedido en la prueba de recompensa y, en medio de esto, Pelayo volvía a saltar para explicar su postura: «Solo sabéis quejaros, dais vergüenza. Esto es penoso».

Montoya, al ver este gran enfado de Pelayo, no dudaba en intervenir: «Que ya es tarde, ¿cuántas caras tiene hoy? Esto si que es teatro, llevamos dos meses y ahora descubres tu careta».