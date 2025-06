El sorprendente zasca en 'Pasapalabra': «¡Cómo me has callado la boca!» La gallega demuestra al presentador que está equivocado minutos después de su comentario

Mario Lahoz Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 19:00

Los espectadores están expectantes por conocer quien va a ser el concursante que consiga el millonario bote que otorga 'Pasapalabra'. Un bote que ya acumula 1.792.000 euros. El programa tiene a la audiencia pegada al televisor, y es que Manu y Rosa cuajan unas actuaciones espectaculares cada tarde en la prueba final.

La gallega y el madrileño realizan un gran desempeño semana tras semana y ya son personajes ilustres de 'Pasapalabra'. Manu es el segundo concursante que más veces ha participado, mientras que Rosa es la primera mujer en superar los 100 programas.

Ambos son muy competitivos y están muy preparados para afrontar los retos que presenta el rosco, pero el resto de pruebas los puede poner en dificultades. En el último programa, un comentario de Roberto Leal en referencia a este hecho provocó que Rosa le pegara un 'zasca' minutos después.

«Vamos con una canción que creo que puede que la conozcan.. otras personas, pero no ellos», bromeaba el presentador sobre los concursantes. Ha sonado el primer fragmento y Rosa ha dado la sorpresa al tararear al instante parte de la letra. «¡Cómo me has callado la boca!, reconocía Roberto Leal.

El programa aún no ha anunciado un afecha estimada de entrega. Es posible que el deseo de la cadena sea acercarse lo máximo posible a la mayor cantidad que ha entregado nunca.

Teniendo en cuenta que la cifra aumenta 6.000 euros al día, si el programa se conforma con igualar la cantidad que obtuvo en su bote Oscar Díaz, la fecha de entrega sería a principios de este mes de julio. En cambio, si la intención es establecer una nueva marca histórica, la fecha de entrega llegaría en torno al mes de octubre.