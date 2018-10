'Los Simpson' dice adiós a uno de sus personajes Escena del capítulo 'My Way or Highway to Heaven' de 'Los Simpson'. El productor de la serie cree que eliminar este papel es de «covardes», y que «eludir un problema no lo resulve» LAS PROVINCIAS Sábado, 27 octubre 2018, 19:15

'Los Simpson' dice adiós a uno de los personajes más controvertidos de la ficción de dibujos animados. Apu Nahasapeemapetilon deja la serie de Fox para siempre tras las numerosas críticas de racismo levantadas por el documental The Problem with Apu. Así lo ha anunciado el productor indio Adi Shankar a la revista IndieWire.

Este film, realizado por el cómico Hari Kondabolu, denuncia que 'Los Simpson' estaba estereotipando a los inmigrantes indios, desde la serie. Ante este hecho, Shankar intentó encontrar una solución para el personaje de Apu a través de una campaña de crowdsourcing enfocada a jóvenes guionistas. La revista recoge que, a pesar de haber encontrado un guion vencedor que enfocaba el personaje de una manera menos racista, la ficción producida por Al Jean ha decidido deshacerse de Apu indefinidamente. Por lo que, en los próximos capítulos este vendedor desdichado desaparecerá sin más. «No van a hacer un gran problema con eso, ni nada por el estilo, pero lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia«, declara Shankar.

«He recibido algunas noticias desalentadoras, ya que he sabido, a través de varias fuentes, que van a eliminar a Apu», comenzó el productor para después añadir que con dicho movimiento «lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia«, algo que entiende no es el camino correcto.

«Si eres un programa que hace comentarios multiculturales y tienes demasiado miedo como para comentar la multiculturalidad, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces eres un programa cobarde. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve ya que el propósito del arte, diría, es unirnos«, remató Shankar a IndieWire.

Este medio recoge que trató de contactar con personal de Fox y que la compañía respondió de manera críptica: «Apu apareció en el episodio del 10/14/18 'My Way or Highway to Heaven'». En este capítulo Apu solo aparece en una escena. Una escena junto a decenas de personajes aparentemente muertos.