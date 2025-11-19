Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen de 'Norte y sur'. Vin TV

La serie que enamoró en los 80 llega a VinTV

Narra la historia de amistad de dos jóvenes que se ven obligados a luchar en bandos opuestos durante la Guerra de Secesión

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

Buenas noticias para los amantes de las grandes series de televisión de los años 80. Una de las series míticas de aquella década llega a partir del lunes 24 de noviembre al nuevo canal de televisión VinTV.

VinTV es un canal de televisión lineal especializado en series y otras joyas televisivas de los años 70, 80 y 90, con títulos tan icónicos como 'Ally McBeal', 'V', 'Twin Peaks', 'Las chicas de oro', 'Expediente X', 'Corrupción en Miami', 'Campeones: Oliver y Benji', 'El coche fantástico' o 'El hombre y la Tierra', entre otros.

El canal VinTV llega ya a tres millones de hogares a través de los operadores Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, R, MásMóvil, Avatel, Telecable, Virgin Telco, Tivify, Cable Local y DIGI. También se podrá ver en Amazon Prime Video a través de AMC SELEKT.

'Norte y sur'

'Norte y sur', basada en el best seller de John Jakes narra la historia de amistad entre dos jóvenes que se ven obligados a luchar en bandos enfrentados durante la Guerra de Secesión.

Orry Main (Patrick Swayze) y George Hazard (James Read) son dos jóvenes cadetes con orígenes opuestos: un sureño con esclavos a sus servicios de Carolina del Sur y un norteño de Pensilvania perteneciente a una clase acomodada. Ambos se conocen en la prestigiosa academia militar de West Point, donde se convierten en grandes amigos.

Su amistad se pone a prueba cuando las familias de ambos se se enfrentane en bandos opuestos durante la Guerra Secesión de Estados Unidos.

'Norte y Sur', protagonizada por Patrick Swayyze, James Read, Kristie Ally, Lesley-Anne Down y David Carradine entre otros, estuvo nominada a dos Globos de Oro y diez Premios Emmy, entre los que destaca el galardón a Mejor Vestuario en el año 1986.

VinTv ofrece en exclusiva en España un amplio catálogo de programas de televisión. Los pilares de programación del canal son las series que marcaron una época, los documentales y los contenidos infantiles. Dentro de la oferta de ficción, destacan series legendarias como 'V', 'Twin Peaks', 'Verano azul' o 'Doctor en Alaska'; procedimentales como 'Corrupción en Miami', 'Se ha escrito un crimen', 'Magnum P.I.', 'El coche fantástico' o 'Monk'; y comedias como 'Las chicas de oro', 'Ally McBeal' o 'Alf'.

La oferta de documentales de VinTV la corona 'El hombre y la Tierra', el programa con el que Félix Rodríguez de la Fuente despertó la conciencia ecológica de los españoles mostrando no solo la belleza sino la fragilidad de la fauna y la naturaleza ibérica. En cuanto a los programas infantiles, destacan series icónicas de manga como 'Campeones: Oliver y Benji', que nos enseñó los valores de la amistad y la perseverancia a través del fútbol.

