VinTV empieza a emitir desde hoy 'Falcon Crest' La serie se podrá ver todas las tardes de lunes a viernes

Andoni Torres Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 20:27 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

Vuelven a la televisión en España las andanzas de la familia Channing en 'Falcon Crest': los inolvidables Ángela, Chase, Cole, Vicky, Chao-Li... que hicieron las delicias de los espectadores en la década de los años 80.

El canal de televisión VinTV estrena 'Falcon Crest' desde este mismo lunes 20 de octubre. La recordada serie que narra las rivalidades de la familia Gilberti y los Channing, enfrentados por el control de la prestigiosa finca dedicada a la industria del vino.

'Falcon Crest' celebra este año el 40 aniversario de su estreno en España, una efeméride que refuerza el carácter icónico de la serie y su legado en la cultura popular ligado a un extenso reparto. Su emisión, que comenzó cuatro años después de su lanzamiento en Estados Unidos, permitió una mayor acogida de los espectadores al poder disfrutar de la serie al completo durante las sobremesas de la televisión española.

La serie, que se emitirá todas las tardes de lunes a viernes, gira en torno a personajes inolvidables como Ángela Channing (Jane Wyman), una mujer carismática capaz de cualquier cosa por mantener su legado familiar y el enfrentamiento con su sobrino Chace Gioberti (Robert Foxworth), heredero de los viñedos ubicados en el Valle de Tuscany tras la muerte de su padre Jason.

Después del fallecimiento de Jason, Chace decide mudarse a California junto a su mujer y sus hijos, Cole y Vicky, para administrar su legado. Mientras trata de averiguar las extrañas circunstancias que rodean la muerte de su padre, las tensiones con su tía Ángela, siguen aumentando, que ve peligrar su imperio con la llegada de su sobrino. Completan el elenco Lance Cumson (Lorenzo Lamas), futuro heredero de Falcon Crest y Chao-Li (Chao-Li Chi), fiel ayudante de Ángela, entre otros.

Con su llegada a VinTV, los espectadores tendrán la oportunidad de revivir –o descubrir por primera vez– 'Falcon Crest', un clásico atemporal.

VinTV es un canal de televisión lineal especializado en series y otras joyas televisivas de los años 70, 80 y 90, con títulos tan icónicos como 'Ally McBeal', 'V', 'Twin Peaks', 'Las chicas de oro', 'Expediente X', 'Corrupción en Miami', 'Campeones: Oliver y Benji', 'El coche fantástico' o 'El hombre y la Tierra', entre otros.

Temas

Televisión