Alberto Santana se postula como nuevo concursante de 'Supervivientes 2019' El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya participó en el reality en 2014 pero tuvo que abandonar por prescripción médica tras sufrir varias arritmias LAS PROVINCIAS Lunes, 11 marzo 2019, 11:45

«Es mi espinita clavada». Así ha hablado Alberto Santana de 'Supervivientes', reality que calienta los motores de su nueva edición en Telecinco. Y es que el joven tiene una cuenta pendiente con el programa, ya que tuvo que abandonarlo en el año 2014, y durante su primera semana de participación, por prescripción médica tras sufrir varias arritmias.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido hablar con Mireya Marrón y su blog 'Que no salga de aquí' y explicar cuáles son sus nuevas metas tras finalizar su etapa el 'dating show' que ahora presenta Toñi Moreno en Cuatro.

«Me gustaría volver [en referencia a 'Supervivientes'] porque me fui por baja médica y es una espina que tengo clavada porque todo lo que empiezo me gusta acabarlo. Es verdad que, además de que mi abandono fue por baja médica, me cogió en una época que era más inmaduro, más infantil... Ahora me lo tomaría de otra manera», ha contado.

Si finalmente Santana se convierte en nuevo concursante de 'Supervivientes', se sumaría a una lista en la que aparecen nombres tan conocidos del panorama nacional como el cantante y expareja de Isa Pantoja Omar Montes, la hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado Rocío Flores, Cristina Pujol (novia de Kiko Matamoros), Nicolás Vallejo-Nájera (ex de Paulina Rubio) y otros tantos que se están barajando como Chelo García Cortés, Carlos Lozano, Ivonne Reyes o las Azúcar Moreno.