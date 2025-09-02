Los ex de 'Sálvame' regresan a la tele con un escaso 1,4% de cuota de pantalla y 111.000 espectadores Entre las novedades del nuevo curso televisivo destaca la llegada de 'No somos nadie' a TEN

Sara Bonillo Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Entre las muchas novedades del nuevo curso televisivo destaca la llegada de 'No somos nadie' a TEN. El nuevo programa de los ex de 'Sálvame' se estrenó este lunes, 1 de septiembre, con María Patiño como presentadora y con Kiko Matamoros, Belén Esteban, Marta Riesco, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, David Ínsua y Carolina Sobe, como colaboradores.

El nuevo espacio arrancó a las 15:30 horas y sin hacer mención al fracaso de 'La familia de la tele' en La 1, comenzaron a abordar diferentes temas de actualidad que invaden el mundo del corazón, como el fichaje de Lydia Lozano por '¡De Viernes!' como gran tema inicial, las últimas novedades del clan Campos o la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales; entre otros.

Respecto a los datos de audiencia, el estreno del programa anotó un 1.4% de share y una media de 111.000 espectadores, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'. Fue lo más visto del día de la cadena e hizo que 687.000 espectadores conectaran en algún momento con el espacio.

El ESTRENO de #NoSomosNadie es LO + VISTO de @TENtv con un 1.4% de share y una media de 111.000 espectadores



➡️ +40.8% por encima del canal en el día



➡️ 687.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zhRpICQUYn — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2025

Sin embargo, las cifras son más bajas que las que registraron durante el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' en TEN el año pasado. El programa obtuvo en su primer día de emisión, el 3 de junio de 2024, un 3,2% de cuota de pantalla y una audiencia acumulada de 1.228.000 espectadores a lo largo de sus más de cuatro horas de emisión.

Cuándo y dónde ver el programa

El espacio, producido por La Osa Producciones, se emitirá en directo de lunes a viernes y ocupará nada menos que cuatro horas diarias de emisión, desde las 15,30, según ha confirmado la cadena. Por lo tanto, se enfrentará a 'Sueños de libertad' e 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, 'Tardear' en Telecinco, 'Malas lenguas' y 'Valle Salvaje' en La 1 de RTVE, 'Todo Es Mentira' en Cuatro y 'Zapeando' y 'Más Vale Tarde' en laSexta.

María Patiño será la presentadora habitual de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera se encargará de liderar el formato los viernes.