Una riñonera, protagonista de la gala 8 de 'Operación Triunfo' La cantante colombiana Greeicy Rendon y David Bisbal durante su actuación en la gala del pasado miércoles. / TVE Las redes sociales se vuelcan en el atuendo de la cantante Greeicy Rendon durante su actuación con Bisbal LAS PROVINCIAS Jueves, 15 noviembre 2018, 10:52

La protagonista de la gala 8 de 'Operación Triunfo' fue una riñonera. Ni Marilia, la concursante salvada por el público; ni Carlos Right, el expulsado; ni Famous, que pasó de favorito a candidato a abandonar la Academia, consiguieron hacerle sombra al complemento que lució la cantante colombiana Greeicy Rendon durante su actuación con David Bisbal. La cantante colombiana fue una de las invitadas de esta semana para interpretar el tema 'Perdón', un sencillo que los dos artistas publicaron a finales de septiembre y ya es un éxito en plataformas digitales.

Rendon es conocida por algunos papeles que ha realizado en telenovelas como 'Cuando salga el sol' y 'Chica vampiro'. En 2017 comenzó su carrera en la música, en la que ha publicado temas de éxito como 'Amantes'. Además ha participado en programas populares como la versión mexicana de 'Mira quién baila'. En España es aún un rostro desconocido, aunque después de su paso por 'OT' lo será menos. La riñonera roja que la cantante lució durante su actuación se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, donde los usuarios no tardadon en hacer bromas y conjeturas sobre su función.

Ya decía yo que lo de la riñonera me sonaba de algo... #OT18Gala8pic.twitter.com/ZHyzrDqGic — Itsaso Sevillano (@bilbaina91) 14 de noviembre de 2018

#OT18Gala8 Parece que @Greeicy_rendon no se fía mucho de la gente de #OT y se ha llevado el móvil y la cartera al escenario en la riñonera...🤣 pic.twitter.com/mSyNlzH35G — Jordi Artaza🎗👨‍👧 (@GorkaArtaza) 14 de noviembre de 2018

Equipo OT: oye, la riñonera del Bershka, que no se la hemos podido encasquetar a ninguno.

estilista: NO PASA NADA. YO LO SOLUCIONO.#OT18Gala8 — Gaspar Blaya (@MonsieurBlaya) 14 de noviembre de 2018

Me parecen fatal las nuevas normas de equipaje de mano de Ryanair esta chica ha tenido que venir de Colombia con una riñonera y ya. #OT18Gala8 — Lluis Mosquera (@tazodemew) 14 de noviembre de 2018

El sentido de llevar una riñonera para salir a cantar???? #OT18gala8pic.twitter.com/ZKBsCa6ODd — 👻 𝕙𝕠𝕝𝕪 𝕔𝕒𝕟𝕟𝕠𝕝𝕚 👻 (@nessiejordison) 14 de noviembre de 2018

Estas reacciones, sin embargo, no han hecho demasiada gracia a la artista, que respondió a través de Instagram a todos los que comentaron su atuendo en la gala. «Llegar a un país al que respetas y darte cuenta de que burlarse de la libre expresión de la gente y querer dañar es cultura mundial... pensé que aquí no hacían parte de... pero me han hecho la noche porque me he reído demasiado. Afortunadamente los artistas con el tiempo nos volvemos inmunes y seguimos siendo libres, o en mi caso nos divertimos con eso! Al menos mi visita no fue en vano. Pero debo confesar que me da un poco de... lástima? Por el mundo?», explicó.