La bronca de Noemí Galera tras el motín de los concursantes de OT: «La puerta está abierta» La directora de la Academia de Operación Triunfo estalla tras un fin de semana muy intenso, con amenaza de huelga incluida LAS PROVINCIAS Lunes, 12 noviembre 2018, 14:44

Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo, ha saltado esta mañana contra los concursantes de OT 2018. Después de que los 'triunfitos' amenazaran con amotinarse y hacer una huelga, Noemí Galera no se ha podido contener: les ha reunido a todos, les ha dejado leer mensajes de twitter en los que los usuarios ponían a caldo a los concursantes por el comportamiento que ha generado esta situación y se ha marchado con una amenaza: «Esto es un programa de televisión y hay un equipo detrás que ama el programa y a mí la sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo. Si no estáis de acuerdo, la puerta está abierta». Los concursantes han intentado explicarse pero ella ha sido dura al espetarles: «No nos toméis por gilipollas». Y les ha dado un último consejo: «Aprovechad el mes que os queda».

Noemí: esto es un programa de televisión y hay un equipo detrás que ama el programa y a mi la sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo.#OTDirecto12NOVpic.twitter.com/W4yDWbNcOk — andrea 🌪💎 (@zaynreynolds) 12 de noviembre de 2018

La directora de casting de Gestmusic y alma mater del talent ha asegurado que a ella no la toman «por gilipollas» y se ha marchado cabreadísima: «A las 15:30 tenéis una visita que no he podido anular, pero sino, la hubiera anulado», en referencia a la visita de Sofía Ellar.

El origen de todo esto se generó el domingo por la noche, cuando el programa tomó la decisión de no abrir la habitación (el único lugar de la Academia que no tiene cámaras ni micrófonos) hasta las 22.30, media hora más tarde de los habitual. Esto provocó que los concursantes amenazaran con una sentada ante de la puerta de la habitación y su intención de no generar contenidos hasta que se abrieran las puertas.

El programa decidió retrasar la apertura de la habitación «porque la liamos ayer», según explicaban los concursantes en referencia a la fiesta del sábado por la noche.

En ese momento Julia propuso que todos los concursantes se quedaran parados y juntos en el pasillo, sin hacer nada, y María le secundó: «Dios, qué ideón». Y la imagen se hizo viral hasta que hoy Naomí les ha citado y les ha abroncado.«Es una vergüenza. Las faltas de respeto no las voy a consentir bajo ningún concepto. Así que espero que os disculpéis con Adriá (quién les abrió la puerta)». «Sé que os la suda lo que yo os diga, pero leed estos tuits de vuestros fans». Y les ha hecho leer las críticas más agrias que han circulado por la red.