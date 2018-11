Así ha sido el regreso de los Javis a 'OT'

Operación Triunfo continua en el centro de las miradas de cámaras. En menos de 24 horas los concursantes de 'OT' han vivido un despido amargo y un reencuentro mucho más dulce. Hace unos días se conociera la noticia del despido de la profesora de la Academia, Itziar Castro, ya se conocen los nombres de los profesionales que tomarán el relevo de las clases de interpretación. Dos caras ya conocidas de la edición pasada, 'Los Javis'.

Pese a que los protagonistas no habían confirmado la buena nueva a través de las redes sociales, la web Formula TV se adelantó este miércoles y aseguró que Javier Ambrossi y Javier Calvo volverán a formar un duo excepcional en las clases de Operación Triunfo.

Así lo ha confirmado Noemí Galera en un comunicado que ha trasmitido este jueves a los concursantes de 'OT': «La dirección del programa ha decidido prescindir de Itziar Castro como vuestra profesora de interpretación por no haber conseguido los objetivos esperados a pesar de su entrega y profesionalidad. Esto es como un equipo de fútbol. Cuando no llegan resultados se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo. Y no exime a los jugadores como parte de su responsabilidad». Tras este discurso, la directora de la academia presentó a la pareja de directores.

Les comunican que Los Javis van a ser los nuevos profesores de interpretación. #OTDirecto1NOVpic.twitter.com/Z4C7NaIvF0 — bastardo (@bxstxrdoTV) 1 de noviembre de 2018

La pareja de actores

Actor, guionista y director de teatro, cine y web series, Javier Calvo (Madrid, 1991) empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación con solo 11 años y se dio a conocer para el gran público en 2008, en la serie de tv 'Física o química'. Javier Ambrossi (Madrid, 1984), por su parte, estudió Periodismo y Dramaturgia y es también actor, guionista, y creador de teatro, cine y web series. Tras participar en spots publicitarios, se estrenó en tv en 2004.

Calvo y Ambrossi son guionistas y co-directores del gran éxito teatral 'La llamada', que posteriormente fue llevada a la gran pantalla, en una cinta que cuenta con la participación de RTVE. En 2016 crearon la web serie 'Paquita Salas', que dio el salto a la televisión tras su rotundo éxito y ganar tres premios Feroz. Actualmente están inmersos en la preparación de la nueva temporada y en la grabación de una nueva ficción para una plataforma digital.