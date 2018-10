Itziar Castro en 'OT': «Me llaman gorda y me insultan» LP La profesora de interpretación aprovechó el tema grupal que cantarán en la Gala 4 para acercarse a los concursantes LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 16 octubre 2018, 19:57

La popularidad que alcanza Operación Triunfo ha convertido al programa en la plataforma perfecta para visibilizar y tratar ciertos temas como la igualdad o la empatía, especialmente entre el público joven. La nueva edición del talent musical de TVE ha vuelto a dejar constancia de ello con la aportación de la profesora Itziar Castro durante una de las últimas clases grupales.

Los 'triunfitos' abrirán la próxima gala con el tema 'I am what I am' de Gloria Gaynor, por lo que la responsable de interpretación ha querido explicarles el significado de la canción durante el ensayo conjunto: «Es un canto a la libertad. Un himno de los 80 y 90 sobre el mundo homosexual». Tras la aclaración, Castro tomó la palabra para preguntar a sus alumnos si alguna vez habían sufrido algún tipo de discriminación: «¿A alguno de vosotros le han insultado alguna vez, o se ha sentido mal, por ser como es? Los que sí que levanten la mano», pedía la concursante a los futuros cantantes.

Todos alzaron el brazo en señal afirmativa, excepto Carlos. «¿A ti nunca te han insultado por nada? ¿Nunca te has sentido mal, nunca te han hecho sentir mal por pensar diferente a los demás?», le preguntaba la profesora ante su reacción. «Sí. Pero no me han insultado porque tampoco me meto con nadie, no me tiene que insultar nadie», respondía el concursante.

Itziar Castro reaccionó ante la aclaración de su alumno: «No, yo tampoco me meto con nadie, pero me llaman gorda y me insultan. Por ser feminista, por ser lesbiana, por ser diferente. Así es la vida». Castro insisitió en saber si alguna vez se habían metido con él o se había sentido diferente «por guapo, por pensar diferente a alguien...», a lo que Carlos contestó que «sí, por fútbol puede ser».

La reflexión de Itziar Castro ha sido muy aplaudida en las redes sociales por los espectadores del talent musical, que agradecen la normalidad en el planteamiento de temas tan críticos como este, que necesitan ser tratados para romper tabús. Pero no solo los aficionados al programa han tenido palabras positivas para la lección de Castro. Incluso medios comprometidos con el colectivo LGTB como Shangay han querido reconocer la importancia de este tipo de actitudes, incidiendo en algo que ya matizaron la productora y los propios profesores: «OT no es odio».