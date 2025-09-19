De qué va y quién es quién en 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix de los creadores de 'La casa de papel' Miren Ibarguren es la protagonista de la ficción

Este viernes 19 de septiembre Netflix ha estrenado la serie 'El refugio atómico', creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables del éxito internacional 'La casa de papel'. En su reparto cuenta con nombres como Miren Ibarguren, Carlos Santos, Natalia Verbeke, Joaquín Furriel o Montse Guallar.

La ficción centra su argumento en que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Quién es quién

Minerva (Miren Ibarguren):

Es la mujer al frente del búnker Kimera Park Undergorund. Es licenciada en arquitectura e ingeniería civil, lista y calculadora. Tiene un plan para asegurar su futuro y el de su hermano.

Ziro (Álex Villazán):

Es el hermano de Minerva y está detrás de algunos de los aparatos del búnker, como Roxán, la inteligencia artificial que hace de enlace con los huéspedes. Tiene un gran intelecto pero carece de habilidades sociales como su hermana.

Rafa (Carlos Santos):

Parece un hombre confiado de sí mismo, pero en realidad tiene muchos problemas de autoestima y su vida se está yendo al traste. En el búnker busca su apoyo en su hijo Max. Es el cabeza de familia de los Valera.

Max (Pau Simón):

Es el hijo de los Valera y acaba de salir de prisión tras varios años cuando fue condenado por el accidente de coche en el que murió su novia.

Frida (Natalia Verbeke):

Es la madre de Max y mujer de Rafa. Se ha pasado muchos años cuidando a su madre y esperando que salga su hijo de prisión. Dentro del búnker cambiará su vida.

Asia (Alicia Falcó):

Es la hermana pequeña de la pareja de Max y la única hija viva de los Falcom. Odia a Max por la muerte de su hermana.

Guillermo (Joaquín Furriel):

Guillermo Falcom es uno de los hombres más ricos del mundo al ser dueño de una de las empresas punteras del país.

Mimi (Agustina Bisio):

Es la madrastra de Asia y nueva mujer de Guillermo. Se siente un poco al margen de las disputas de las personas en el búnker.

