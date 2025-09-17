Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprueba los resultados del sorteo de la Bonoloto del miércoles 17 de septiembre de 2025
Logo Patrocinio
Una escena de 'El refugio atómico'. Netflix

'El refugio atómico', la nueva serie de ciencia ficción que se estrena en Netflix

Una producción de ocho capítulos de los creadores de 'La casa de papel'

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:36

En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro.

Con este argumento, Netflix estrena el 19 de septiembre 'El refugio atómico', la nueva serie de ocho capítulos creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato ('La casa de papel', 'Berlín', 'Sky Rojo').

Los habitantes del refugio están interpretados por Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furriel (El reino), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio, y Álex Villazán (Alma), entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  3. 3

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  4. 4 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  5. 5

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  6. 6

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  7. 7

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  8. 8

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  9. 9 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  10. 10

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El refugio atómico', la nueva serie de ciencia ficción que se estrena en Netflix

&#039;El refugio atómico&#039;, la nueva serie de ciencia ficción que se estrena en Netflix