Así queda España en Eurovisión 2025: los únicos cinco países que dieron puntos a Melody

Domingo, 18 de mayo 2025, 14:17 | Actualizado 14:35h.

Melody arrasó en Eurovisión, pero sólo en las audiencias. La actuación de la representante española en la final del festival fue seguida de forma masiva en TVE, con un 50,4% de cuota y 6.114.000 espectadores, récord desde 2022. Destacó además el seguimiento de la gala en el público más joven: logró un 69,6% en la franja de 13 a 24 años; un 68% de 4 a 12 años; y un 67,8% de 25 a 44 años.

La representante de España actuó en sexta posición en la gran gala de la final. La cantante andaluza defendió su tema 'Esa diva' de forma espectacular, con un portento de voz y puesta en escena. Y, para terminar, regaló a los espectadores su famoso helicóptero, un remolino con su melena que fue retirado de la actuación tras el Benidorm Fest.

A partir de ahí todo fue decepción. Sólo cinco jurados profesionales dieron votos a España y otras 20 naciones castigaron con 0 puntos a Melody:

-Albania: 10 puntos.

-Francia: 5 puntos.

-Suecia: 2 puntos.

-Azerbayán: 5 puntos.

-Malta: 5 puntos.

Y lo peor llegó después, el público sólo otorgó diez puntos a Melody y hundió a la española en el puesto 24 de 26 países participantes con 37 puntos totales (Nebulossa quedó en el puesto 22 en 2024 con su 'Zorra', con 30 puntos, 19 del jurado profesional y 11 de la audiencia).

La gloria del festival se la llevó Austria, que ganó con JJ y su tema 'Wasted Love': 436 puntos. Israel estuvo a punto de dar la sorpresa con Yuval Raphael y su 'New Day Will Rise', que quedó segunda con 357 votos.

Desde que era bien pequeña

antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

por el eco de una vida

que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga,

es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma luna,

no importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

