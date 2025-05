Clasificación de Eurovisión 2025: ganador, puesto de España y quién ha quedado último

M. Hortelano Valencia Sábado, 17 de mayo 2025, 22:25 | Actualizado 22:40h. Comenta Compartir

El micrófono de cristal que identifica al país ganador del Festival de Eurovisión 2025 busca nuevo dueño este sábado. Lo recogerá, pasada la 1 de la mañana, el intérprete que al final de la noche acumule más puntos en su casillero. Será la suma a partes iguales de los votos de un jurado profesional por país y del televoto que los espectadores, que harán de la final de Eurovisión 2025 el acontecimiento (no deportivo) más visto del año. ¿Acertarán las encuestas y apuestas y Suecia o Austria saldrán de Basilea como ganadores? ¿Cómo quedará Melody, la representante de España? Te iremos contando la clasificación minuto a minuto y qué país gana el festival. Pero, también quién se queda el farolillo rojo que da el último puesto y qué lugar ocupa finalmente 'Esa diva', la canción de España.

Orden de actuaciones de la final

1.- Noruega | Kyle Alessandro, 'Lighter'

2. Luxemburgo | Laura Thorn, 'La poupée monte le son'

3.- Estonia | Tommy Cash, 'Espresso Macchiato'

4.- Israel | Yuval Raphael, 'New Day Will Rise'

5.- Lituania | Katarsis, 'Tavo Akys'

6. España | Melody, 'Esa Diva'

Después de la cuarta actuación de la noche, Melody presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'Esa Diva'. España no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. España entra directamente en la final de Eurovisión.

7.- Ucrania | Ziferblat, 'Bird Of Pray'

8. Reino Unido | Remember Monday, 'What The Hell Just Happened?'

9.- Austria | Johannes Pietsch (JJ), 'Wasted Love'

11.- Letonia | Tautumeitas, 'Bur man laimi'

12.- Países Bajos | Claude, 'C'est la vie'

13.- Finlandia | Erika Vikman, 'Ich Komme'

14. Italia | Lucio Corsi, 'Volevo essere un duro'

15.- Polonia | Justyna Steczkowska, 'GAJA'

16. Alemania | Abor & Tynna, 'Baller'

17.- Grecia | Klavdia, 'Asteromáta'

18.- Armenia | PARG, 'Survivor'

19. Suiza | Zoë Më, 'Voyage'

21.- Portugal | NAPA, 'Deslocado'

23.- Suecia | KAJ, 'Bara Bada Bastu'

26.- Albania | Shkodra Elektronike, 'Zjerm'

