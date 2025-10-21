Prime Video desvela el equipo de comentaristas y expertos para la retransmisión de la temporada de la NBA Las emisiones comienzan el sábado 25 de octubre a la 01:30 con el partido New York Knicks vs Boston Celtics, seguido del encuentro que enfrentará a Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves a las 04:00 am

Andoni Torres Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 02:05 Comenta Compartir

Prime Video ha desvelado ya el equipo de comentaristas y expertos que retransmitirán los partidos de la temporada 2025-2026 de la NBA en España. El equipo de comentaristas en español reúne a Lalo Alzueta, una de las voces más reconocidas del baloncesto español, junto con Andrés Monje, experimentado comentarista de la NBA y presentador del podcast 'El Reverso'. A ellos, se unen Marc Mundet, con una amplia experiencia en la retransmisión de baloncesto, y Sergio Rabinal, un respetado periodista y autor especializado en baloncesto. La excampeona de la WNBA y medallista de plata olímpica Anna Cruz completa el equipo que ofrecerá análisis expertos para un total de 15-20 partidos en esta temporada.

Como parte de este lanzamiento global, Prime Video ofrece una experiencia única en dos idiomas. Aunque los partidos serán retransmitidos por el equipo de comentaristas en español, los miembros Prime también tendrán acceso a la cobertura en inglés de la mayoría de los partidos, incluyendo la programación del estudio estadounidense con leyendas de la NBA como Blake Griffin, Steve Nash, Dirk Nowitzki y Dwyane Wade.

Las retransmisiones de la NBA en Prime comienza con una doble jornada inaugural el sábado 25 de octubre a la 01:30 am con los New York Knicks recibiendo a los Boston Celtics, seguido del encuentro que enfrentará a Los Ángeles Lakers contra los Minnesota Timberwolves a las 04:00 am.

El fin de semana inaugural continúa con un partido en horario de máxima audiencia para los aficionados españoles el domingo 26 de octubre en el que Victor Wembanyama y sus San Antonio Spurs recibirán a los Brooklyn Nets a las 19:00 horas. Este partido en prime time ofrece a los aficionados españoles la oportunidad de ver a la estrella francesa que comienza su tercera temporada en la NBA como una de las jóvenes estrellas más emocionantes de la liga.

La cobertura completa de la NBA en España para la temporada 2025-2026 incluye:

-86 partidos de temporada regular, así como los partidos de la NBA en Berlín y Londres en enero de 2026.

-La final de la Emirates Cup Championship

E-l Play-in 2026.

-Un tercio de los partidos de la primera y segunda ronda de los playoffs.

-Una serie de las finales de conferencia.

-Cobertura exclusiva de las Finales 2026.

A partir del mes de octubre, la NBA se une a la oferta deportiva de Prime Video en España sin coste adicional para los miembros Prime que podrán disfrutar, también, de documentales exclusivos, como Courtois: La Vuelta del número 1, Real Madrid al límite y muchos otros títulos.

Temas

Baloncesto

NBA