Qué películas ver este lunes en televisión: de un taquillazo protagonizado por Angelina Jolie a una de acción con Liam Neeson

Sara Bonillo Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

La semana arranca este lunes, 22 de febrero, con novedades en la parrilla de televisión. Y es que, más allá de lo que nos ofrecen las plataformas de streaming, la TDT programa en abierto y de forma gratuita para el día de hoy decenas de películas para disfrutar de la jornada.

Y no te preocupes si te gusta más un género que otro, pues para hoy los canales generalistas preparan una gran variedad de títulos que van desde una cinta de acción dirigida por Robert Lorenz y protagonizada por Liam Neeson y Katheryn Winnick, pasando por un taquillazo con Angelina Jolie y un thriller que une a Robert Patrick y Tommy Flanagan.

Estas son algunas de las mejores películas para ver este lunes en abierto:

1 Be Mad 15:24 horas El protector

Año: 2021 (acción)

Dirección: Robert Lorenz.

Reparto: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Dylan Kenin, Luce Rains, Jacob Perez, Dominic Cancelliere, Chase Mullins, Alex Knight

Sinopsis: Jim Hanson es un ranchero y exmarine de Arizona que vive cerca de la frontera con México. Está pasando por un momento muy difícil: su mujer acaba de fallecer y el banco está a punto de quitarle su casa. Un día, dos personas cruzan la frontera hacia su tierra: una madre y su hijo pequeño, Miguel, de 11 años, que huyen desesperadamente de un cartel de droga mexicano. Tras un brutal tiroteo, la madre fallece y Jim se convierte en el protector del pequeño. A partir de este momento, debe enfrentarse a unos asesinos implacables y a policías corruptos.

2 La Sexta 22:45 horas Aquellos que desean mi muerte

Año: 2021 (thriller)

Dirección: Taylor Sheridan.

Reparto: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Jon Bernthal, Medina Senghore.

Sinopsis: Hannah, la responsable de una torre de vigilancia antiincendios, sigue arrastrando la pérdida de tres vidas que no pudo salvar en un incendio. Y ahora se encuentra con un niño de 12 años, traumatizado y que no tiene nadie a quien pedir ayuda.

3 Paramount 22:00 horas El muñeco de nieve

Año: 2017 (thriller)

Dirección: Tomas Alfredson.

Reparto: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonas Karlsson, Michael Yates, Ronan Vibert, J.K. Simmons, Val Kilmer, David Dencik y Toby Jones.

Sinopsis: Al investigar la desaparición de una víctima durante la primera nevada del invierno, el detective de una brigada especial empieza a sospechar que un asesino en serie vuelve a estar activo. Con la ayuda de una brillante agente, el detective encaja las piezas del rompecabezas a partir de antiguos casos sin resolver para intentar detener al asesino antes de que vuelva a actuar.

4 Be Mad 20:45 horas Shaft. The Return

Año: 2000 (policiaca)

Dirección: John Singleton.

Reparto: Samuel L. Jackson, Vanessa L. Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale y Busta Rhymes.

Sinopsis: Cuando el joven Walter Wade mata a un estudiante negro, John Shaft le detiene. Sin embargo, el acusado viola la condicional y abandona el país. Dos años más tarde, Shaft consigue encontrarlo.

5 Be Mad 22:45 horas El vuelo del halcón

Año: 2000 (policiaca)

Dirección: Akhtem Seitablaev y John Wynn.

Reparto: Robert Patrick, Tommy Flanagan, Poppy Drayton, Alex MacNicoll, Tsegmid Tserenbold, Alison Doody, Rocky Myers, Oliver Trevena y Andriy Isayenko.

Sinopsis: El Imperio mongol goza de una gran época de esplendor gracias a sus poderosos ejércitos que han sitiado parte de Europa del Este. En este crudo panorama, un pequeño pueblo en las montañas de los Cárpatos lucha por la libertad.