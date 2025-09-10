Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de una de acción con Pedro Pascal y Denzel Washington a un drama con Robert De Niro Títulos para ver desde el sofá de casa este 10 de septiembre

Para ver una buena película en el sofá de casa solo hay que coger el mando de la tele y echar un vistazo a qué hacen hoy, miércoles 10 de septiembre, en los canales de la televisión. No hace falta pasarte media hora buscando entre las plataformas de 'streaming' para dar con un título con el que desconectar, porque en la parrilla televisiva encontramos opciones para todos los gustos.

Estas son las películas que emiten en televisión hoy, miércoles 10 de septiembre:

1 La 1 23.00 horas The Equalizer II

Sinopsis: Robert McCall, un veterano exagente del Gobierno, decide seguir combatiendo el crimen por su cuenta. Pero esta vez, este justiciero va a tener que enfrentarse a un caso en el que entran en juego sus sentimientos personales. Y es que Susan Plummer, exagente de la CIA retirada, ha desaparecido. McCall debe hacer frente a sus secuestradores.

Director: Antoine Fuqua, 2018

Interpretes: Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Orson Bean, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Sakina Jaffrey, Kazy Tauginas, Garrett Golden

2 Paramount 22.00 horas Zulú

Sinopsis: En una Sudáfrica todavía atormentada por el apartheid, una pareja de policías persigue al asesino de una joven adolescente. Desde los townships de Ciudad del Cabo hasta las lujosas residencias a orillas del mar, esta investigación transforma la vida de los dos hombres y les obliga a enfrentarse a sus propios demonios internos.

Directora: Jérôme Salle, 2013

Interpretes: Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp, Inge Beckmann, Tinarie van Wyk Loots, Regardt van den Bergh, Randall Majiet, Patrick Lyster, Joelle Kayembe, Tanya van Graan

3 Be Mad 19.40 horas Godzilla

Sinopsis: Las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico originan la aparición de un reptil mutante en el océano. La criatura, llamada Godzilla, se dirige a Nueva York.

Director: Roland Emmerich, 1998

Interpretes: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant

4 Be Mad 22.05 horas Una historia del Bronx

Sinopsis: La historia de amistad entre Calogero, un joven del Bronx, y Sonny, un poderoso mafioso local, nace a partir de un tiroteo fortuito en presencia del chico. A pesar de la oposición de Lorenzo, el honrado padre de Calogero, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny. Sin embargo, llega un momento en el que Calogero no tiene más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir.

Director: Robert De Niro, 1993

Interpretes: Robert De Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Francis Capra, Taral Hicks, Kathrine Narducci, Clem Caserta, Alfred Sauchelli Jr., Frank Pietrangolare, Joe Pesci

5 FDF 22.55 horas El invitado

Sinopsis: Matt Weston lleva un año en Ciudad del Cabo y se siente frustrado al no haber sido destinado a un puesto con más acción. Es un guardián que aspira a convertirse en un agente respetado y espera la oportunidad de demostrar su lealtad a la agencia. Pero cuando el primer y hasta ahora único huésped del piso franco resulta ser el hombre más peligroso que ha conocido, Matt se prepara para lo peor.

Director: Daniel Espinosa, 2012

Interpretes: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Rubén Blades, Nora Arnezeder, Robert Patrick, Liam Cunningham, Joel Kinnaman

6 Selekt 22.58 horas Dragon Blade

Sinopsis: Huo An, el líder de la Guardia Protectora de la Ruta de la Seda, es condenado injustamente a la esclavitud junto a sus compañeros de la Guardia. Mientras tanto, el general romano Lucio escapa a China huyendo del malvado y ambicioso Tiberio, tras rescatar al príncipe del Imperio romano. Es a causa de todo esto que los caminos de Huo An y Lucio se entrecruzan.

Director: Daniel Lee, 2015

Interpretes: Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody, Si Won Choi, Peng Lin, Mika Wang, Yang Xiao, Taili Wang, Tin Chiu Hung, Shaofeng Feng

7 AMC 22.10 horas Cruzando el límite

Sinopsis: Max Lewinsky, un detective de la Policía de Londres, pierde la pista del peligroso criminal Jacob Sternwood, al que sigue el rastro desde hace tiempo. Tres años después, no ha conseguido superar su fracaso. Sin embargo, cuando el hijo de Sternwood es detenido, Lewinsky sabe que su presa va a volver para rescatarlo.

Director: Eran Creevy, 2013

Interpretes: James McAvoy, Mark Strong, Andrea Riseborough, Johnny Harris, Daniel Mays, David Morrissey, Peter Mullan, Natasha Little, Daniel Kaluuya, Ruth Sheen

8 22.00 horas Soy leyenda

Sinopsis: Robert Neville es el último hombre vivo en la Tierra, aunque no está solo. Los otros hombres, mujeres y niños se han convertido en vampiros, y están todos sedientos de su sangre. Robert trata de encontrar una cura durante el día, cuando los infectados duermen.

Director: Francis Lawrence, 2007

Interpretes: Will Smith, Alice Braga, Salli Richardson-Whitfield, Paradox Pollack, Charlie Tahan, Willow Smith, Darrell Foster, Emma Thompson

9 Xtrm 20.39 horas Hellboy

Sinopsis: La sociedad secreta Club Osiris recurre a Hellboy para acabar con unos gigantes que están sembrando el pánico en Inglaterra. Entre tanto se está fraguando un mal mayor en Londres: Nimue, la Reina de Sangre, ha vuelto de entre los muertos con la intención de acabar con el mundo. La Agencia para la Investigación y la Defensa Paranormal centra sus esfuerzos en evitarlo enviando a fulminar a la bruja a su mejor equipo: Hellboy, el veterano Ben Daimio y la pequeña Alice Monaghan. Pero los demonios también tienen sus demonios.

Director: Neil Marshall, 2019

Interpretes: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell, Daniel Dae Kim

10 22.05 horas Comedy Central Tenemos que hablar

Sinopsis: Nuria lo tiene todo para ser feliz. Tiene un buen trabajo, una casa maravillosa y un novio aún más bueno y aún más maravilloso que le acaba de pedir matrimonio. Lo tiene todo, excepto un pequeño detalle. Le faltan los papeles del divorcio de su anterior pareja, Jorge. Jorge, en cambio, no tiene nada para ser feliz. Está en paro, su casa se cae a pedazos y no tiene novia. Nuria ha conseguido pasar página, pero Jorge sigue traumatizado porque en los años más duros de la crisis provocó que los padres de Nuria se arruinaran por una serie de recomendaciones de inversión fallidas.

Director: David Serrano, 2016

Interpretes: Michelle Jenner, Hugo Silva, Belén Cuesta, Carla Diego, Verónica Forqué, Luis Jaspe, Ilay Kurelovic, Óscar Ladoire, Borja Luna, José Luis Marín