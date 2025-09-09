Qué películas ver hoy martes en televisión: de 'Los Vengadores' al thriller erótico que unió a Ben Affleck y Ana de Armas Títulos para ver en la pequeña pantalla este 9 de septiembre

Tamara Villena Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 01:04

El martes parece que la semana se sigue haciendo cuesta arriba y no vemos el momento de llegar a casa y tumbarnos en el sofá para desconectar de la rutina. Y para eso, nada mejor que poner una buena película y disfrutar frente a la pantalla durante un rato. Como a veces tardamos demasiado tiempo en escoger qué ver entre tanta variedad de plataformas de 'streaming', nunca está de más hacer un repaso por los canales de la televisión para ver las producciones que se emiten.

Este martes, 9 de septiembre, estas son las películas que puedes ver en televisión:

1 Paramount 22.00 horas Fighting, puños de asfalto

Sinopsis: Shawn MacArthur se traslada a Nueva York, donde apenas sobrevive con la venta de objetos falsificados. Todo cambia cuando el timador Harvey Boarden descubre su talento natural para la lucha callejera.

Director: Dito Montiel, 2009

Interpretes: Channing Tatum, Terrence Howard, Zulay Henao, Michael Rivera, Flaco Navaja, Peter Anthony Tambakis, Luis Guzmán, Anthony DeSando, Roger Guenveur Smith, Brian White

2 AMC 20.08 horas Aguas profundas

Sinopsis: En Nueva Orleans, Vic Van Allen, un marido adinerado que permite que su esposa Melinda tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio, se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de los amantes de ella.

Director: Adrian Lyne, 2022

Interpretes: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Grace Jenkins, Dash Mihok

3 AMC 23.12 horas Hanna

Sinopsis: Hanna es una chica brillante y curiosa de 16 años. Tiene la fuerza y la energía de un soldado, puesto que fue criada por su padre, Erik, un exagente viudo de la CIA, en las salvajes tierras del norte de Finlandia. Erik ha enseñado a Hanna a leer y escribir con tan solo una enciclopedia y un libro de cuentos de hadas y le ha entrenado con un duro programa de autodefensa. La chica ha vivido una vida muy diferente a la de cualquier otra adolescente, ya que ha recibido una educación para convertirse en una perfecta asesina. Pero en el mundo real hay una cuenta pendiente con la familia de Hanna, y Erik, con una mezcla de orgullo paternal y temor, se da cuenta de que ya no puede retener más a su hija.

Director: Joe Wright, 2011

Interpretes: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Tom Hollander, Olivia Williams, Vicky Krieps

4 Canal Hollywood 22.00 horas Bad Boys for Life

Sinopsis: Han pasado los años para los policías rebeldes Marcus Burnett y Mike Lowrey, así que han cambiado bastante. Marcus intenta pasar más tiempo con su familia y piensa que llega el momento de retirarse. Mike, mientras tanto, ha bajado un poco el ritmo, pero no quiere aceptarlo. Sin embargo, una amenaza pone en peligro la vida de Mike y acaba involucrando a Marcus, otra vez. Después de todo, Mike también es familia y no va a dejarle solo en la misión.

Directores: Adil El Arbi, Bilall Fallah, 2020

Interpretes: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano, Jacob Scipio

5 Sundance TV 20.22 horas Tan fuerte, tan cerca

Sinopsis: Oskar Schell es un ingenioso neoyorquino de 11 años que, tras descubrir una llave entre las posesiones de su difunto padre, decide ir por toda la ciudad en busca de la cerradura a la que pertenece. La búsqueda le lleva a conocer a una serie de personas que le hacen descubrir sentimientos y pasiones nuevas.

Director: Stephen Daldry, 2011

Interpretes: Tom Hanks, Thomas Horn, Sandra Bullock, Zoe Caldwell, Dennis Hearn, Paul Klementowicz, Julian Tepper, Caleb Reynolds, John Goodman, Max von Sydow

6 Dark 20.46 horas La última llamada

Sinopsis: Jordan Turner es una eficiente y veterana operadora de la línea de emergencias del 911 que salva vidas diariamente y que se implica enormemente con cada uno de los casos que atiende. Por esta razón, Jordan se siente devastada cuando no logra salvar a Leah, una adolescente que ha llamado a emergencias cuando un desconocido entra en su casa. A raíz de lo sucedido, la mujer decide dejar de ser operadora y asumir la formación de futuros aspirantes, pero un día debe atender la llamada de otra joven que ha sido secuestrada en el aparcamiento de un centro comercial. Jordan no sospecha que esta serie de sucesos provocarán que deba enfrentarse al asesino que le quitó la vida a Leah.

Director: Brad Anderson, 2013

Interpretes: Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga, Michael Imperioli, Justina Machado, José Zúñiga, Roma Maffia, Evie Thompson

7 Dark 22:26 horas Drácula 2000

Sinopsis: Cuando, tras cien años de confinamiento, Drácula es, al fin, liberado, se encuentra en un mundo dominado por la tentación y el caos, donde encaja a la perfección: es el siglo XXI. Decide viajar a los Estados Unidos, un lugar perfecto para seducir bellas jóvenes y luchar por la conquista del poder. Pero lo mueve también otra razón: sabe que en algún lugar de Nueva Orleáns hay una joven que es la única persona del mundo que comparte su oscuro legado.

Director: Patrick Lussier, 2000

Interpretes: Jonny Lee Miller, Justine Waddell, Gerard Butler, Jennifer Esposito, Omar Epps, Christopher Plummer, Danny Masterson

8 Somos 22.55 horas Libertarias

Sinopsis: Julio de 1936. María, una monja exiliada, se refugia en un burdel donde irrumpen dos milicianas de la Organización de Mujeres Libres para liberar a las prostitutas. María se integra en este grupo de mujeres que prefiere morir de pie como hombres y no de rodillas como criadas.

Director: Vicente Aranda, 1996

Interpretes: Ana Belén, Victoria Abril, Ariadna Gil, Blanca Apilánez, Laura Mañá, Loles León, Jorge Sanz, José Sancho, Joan Crosas, Antonio Dechent

9 Star Channel Los Vengadores Los Vengadores

Sinopsis: Un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial. Es entonces cuando Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro.

Director: Joss Whedon, 2012

Interpretes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie Smulders, Stellan Skarsgård

10 Warner TV 22.10 horas Hunter Killer

Sinopsis: El capitán Joe Glass lidera una misión desde un submarino de los Estados Unidos junto con un grupo de Navy Seals para rescatar al presidente de Rusia, que está prisionero tras un golpe militar, y así evitar lo que puede desembocar en la Tercera Guerra Mundial.

Director: Donovan Marsh, 2018

Interpretes: Gerard Butler, Gary Oldman, Ethan Baird, Jacob Scipio, Dempsey Bovell, Corey Johnson, Adam James, Common, Henry Goodman, Colin Stinton

11 Cosmo 22.05 horas El hombre sin sombra

Sinopsis: Caine, un brillante y carismático científico, se encuentra al frente de un proyecto desarrollado por el gobierno norteamericano para descubrir el secreto de la invisibilidad. Cuando la fórmula resulta un éxito en las pruebas de laboratorio con animales, Caine desobedece las órdenes del Pentágono y se convierte él mismo en el primer ser humano que se somete a la nueva y revolucionaria fórmula.

Director: Paul Verhoeven, 2000

Interpretes: Elisabeth Sue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg Grunberg, Joey Slotnick, Mary Randle, William Devane, Rhona Mitra