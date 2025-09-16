Qué películas ver hoy martes en televisión: de la película de 'Spiderman' más taquillera de la historia a un clásico de acción de Bruce Willis Títulos para ver en la pequeña pantalla este 16 de septiembre

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

La manera de consumir cine ha evolucionado completamente. Antes alquilábamos en el videoclub nuestras cintas favoritas. Ahora, con Netflix, Prime Video, Max o Disney+ encontramos una gran variedad de contenidos a la carta. Eso sí, para disfrutarlos hay que pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma. Un gasto muy lejos del alcance de millones de españoles.

La televisión emite a diario películas muy interesantes para ver desde el sofá de casa, para esos días en los que no te apetece estar media hora buscando qué escoger entre el inmenso catálogo de las plataformas de 'streaming'. Además, hay opciones para todos los gustos y géneros: desde suspense, hasta thrillers o comedia para reir a carcajadas frente a la pantalla.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este martes 16 de septiembre:

1 La 1 00:20 horas Mamá no enRedes

Sinopsis: Clara, madre de dos jóvenes adolescentes, una mujer abierta a nuevas experiencias que decide crear un perfil en TILINK, la app de citas de moda. En los malabarismos de Clara y sus hombres vemos a una nueva mujer que se permite cuestionar el amor romántico y sus mitos. Pero... ¿Qué pasa por la mente de un veinteañero cuando encuentra el perfil de su propia madre en una aplicación de citas?

Director: Daniela Fejerman, 2022.

2 FDF 22:55 horas Spiderman: No Way Home

Sinopsis: Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser él.

Director: Sam Reimi, 2013.

3 Trece 16:45 horas Escuadrón Mosquito

Sinopsis: En plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos e ingenieros de la Alemania nazi están terminando en un centro de pruebas secreto la fabricación del V3, un misil de gran poder destructivo. El Escuadrón Mosquito de las fuerzas aéras británicas recibe la orden de destruir el complejo, pero su líder, Quint Monroe, entra en una crisis de conciencia cuando descubre que un ataque aéreo podría matar a cientos de prisioneros de guerra británicos, incluido el antiguo jefe del escuadrón.

Director: Boris Sagal, 1969.

4 Paramount 22:00 horas Hostage

Sinopsis: Destrozado por una situación con rehenes que se saldó con la muerte de una joven madre y de su hijo, Jeff Talley, negociador de la policía de Los Ángeles, abandona la ciudad para ocupar un cargo de menor entidad como jefe de policía de la ciudad de Bristo Camino. Sin embargo, la aparente tranquilidad de Talley se ve truncada cuando tres adolescentes secuestran a los miembros de una adinerada familia.

Director: Florent Emilio Siri, 2005.

5 Calle 13 15:30 horas Terrifier

Sinopsis: El payaso psicópata Art aterroriza a dos chicas durante la noche de Halloween, matando a todos aquellos que se interponen en su camino.

Director: Damien Leone, 2016.

6 Dark 20:53 horas Get Carter

Sinopsis: Jack Carter es un sicario que vive en Las Vegas. Cuando vuelve a Seattle, averigua que han asesinado a su hermano y empezará a investigar para encontrar a los culpables.

Director: Stephen T. Kay, 2000.

7 Be Mad 19:45 horas Infiltrados en la universidad

Sinopsis: Los agentes de policía Jenko y Schmidt tendrán que infiltrarse en un campus universitario para intentar desarticular una red de narcotráfico.

Director: Phil Lord y Cristopher Miller, 2014.

8 Be Mad 23:01 horas The Doorman

Sinopsis: Ali, una ex marine traumatizada en combate, regresa a su país para comenzar una nueva vida como portera de un antiguo edificio de Nueva York. Una vez aquí se tendrá que enfrentar con un grupo de ladrones.

Director: Ryuhei Kitamura, 2020.

9 Dark 19:16 horas Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Sinopsis: Raccoon City es un pueblo moribundo al que la compañía farmacéutica Umbrella Corporation dejó en un páramo con gran maldad formándose bajo la superficie. Los supervivientes deben descubrir la verdad.

Director: Johannes Roberts, 2001.

10 Calle 13 23:00 horas Salvajes

Sinopsis: Además de ser amigos, Ben y Chon son el cerebro y el músculo de un lucrativo negocio de cultivo de marihuana que ambos comparten, junto al amor de la bella Ophelia. Sin embargo, sus idílicas vidas se verán truncadas cuando un cartel mexicano secuestra a la joven y exigen un rescate.

Director: Oliver Stone, 2012.