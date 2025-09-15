Qué películas ver hoy lunes en televisión: de la cinta española más taquillera de la historia a un clásico de Daniel Day-Lewis

A. Pedroche Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Es una disciplina mediante la cual el ser humano expresa con imágenes sus sentimiendos, ideas o miedos. Todo esto acompañado de diálogos, música y una narrativa. Además, es un elemento cultural que está muy presente en nuestro día a día. Sin embargo, también es un pasatiempo como cualquier otro. De hecho, hay quien le dedica muchas horas. Algunas de ellas en las salas. Allí vivimos una experiencia inmersiva y disfrutamos de los últimos estrenos que ofrece la taquilla.

También es muy común ver películas desde casa. Cada vez más. Antes alquilábamos en el videoclub nuestras cintas favoritas. Ahora con las plataformas de streaming todo ha cambiado. En Netflix, Prime Video, Max o Disney+ encontramos una gran cantidad de contenidos a la carta. Eso sí, para disfrutarlos hay que pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma. Un gasto muy lejos del alcance de millones de españoles.

La televisión en abierto sigue ofreciendo cine gratis en su parrilla. Es una manera de atraer audiencia. Por ejemplo, de cara a este lunes, 15 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar del thriller 'Tiburón negro', de la película de suspense 'Premonición' o un clásico del séptimo arte como 'Mogambo'. Estas son algunas de las mejores películas para ver este lunes:

BeMad 17.39 horas En el nombre del padre

Año: 1993

Dirección: Jim Sheridan

Reparto: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson, Nye Heron, Mark Sheppard, Tom Wilkinson, Corin Redgrave, Anthony Brophy, Frankie McCafferty

Sinopsis: Belfast, años 70. Gerry es un gamberro que no hace nada de provecho, para disgusto de su padre Giuseppe, un hombre tranquilo y educado. Cuando Gerry se enfrenta al IRA, su padre lo manda a Inglaterra. Una vez allí, por caprichos del azar, es acusado de participar en un atentado terrorista y condenado a cadena perpetua con «los cuatro de Guildford». También su padre es arrestado y encarcelado. En prisión Gerry descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza interior. Con la ayuda de una abogada entregada a la causa, Gerry se propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y hacer pública la verdad sobre uno de los más lamentables errores legales de la historia reciente de Reino Unido.

FDF 22.55 horas Ocho apellidos vascos

Año: 2014

Dirección: Emilio Martínez-Lázaro

Reparto: Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde, Alfonso Sánchez, Alberto López, Aitor Mazo, Abel Mora, Aitziber Garmendia, Santi Ugalde, Miriam Cabeza, Telmo Esnal

Sinopsis: Rafa es un joven señorito andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce una mujer que se resiste a sus encantos: es Amaia, una chica vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Antxon y varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta... y Clemente

La 2 23.55 horas Wonder Woman

Año: 2017

Dirección: Patty Jenkins

Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Lucy Davis, Elena Anaya, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Eugene Brave Rock, Lilly Aspell, Lisa Loven Kongsli, Ann Wolfe, Ann Ogbomo

Sinopsis: Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana fue criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto norteamericano, que tiene un accidente y acaba en sus costas, le habla de un gran conflicto existente en el mundo. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes y su verdadero destino.

Otras películas para ver hoy lunes

- 'Una trompeta lejana'. TRECE. 17.50 horas

- 'Mogambo'. La 2. 22.00 horas

- 'Premonición'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Con Air (Convictos en el aire). BeMad. 22.06 horas

- 'Tiburón negro'. La Sexta. 22.55 horas

Temas

Televisión

Netflix

Cine