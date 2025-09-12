Las series que se estrenan esta semana La cuarta temporada de 'The Morning Show' y el thriller familiar 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman, destacan entre las producciones más esperadas del mes

La semana llega cargada de estrenos para todos los gustos, entre ellos dos de los más esperados del mes: la cuarta temporada de 'The Morning Show', con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y la miniserie 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman metidos en un thriller familiar en pleno submundo criminal de Manhattan. También aterrizan otras producciones para quienes prefieran comedia, animación e incluso superhéroes.

Estas son las series que se estrenan esta semana:

'Mar afuera' (14 de septiembre, Atresplayer y DIsney +)

Atresplayer, que incorpora su catálogo a Disney + con un reciente acuerdo, renueva sus títulos de ficción con la llegada de 'Mar afuera', una serie de ocho capítulos pensada para enganchar al público juvenil pero que promete enganchar a todos los espectadores. Es la adaptación española de la italiana 'Mare Fuori', una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años, especialmente entre adolescentes. Está protagonizada por Gabriel Guevara y Hugo Welzel, que se meten en la piel de Álvaro y Carlos, dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Allí tendrán que cumplir condena mientras hacen frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos y encuentran el apoyo de otros internos.

'Futurama' (16 de septiembre, Disney +)

Disney + estrena la nueva y decimotercera temporada de 'Futurama' al completo, con sus diez últimos episodios disponibles. La aclamada serie de Matt Groening ('Los Simpson') nos devuelve al siglo XXXI con la tripulación de la nave Planet Express. En esta nueva entrega veremos a Bender fuera de control, a Fry enfrentándose a un rival por el amor de Leela y al Dr. Zoidberg subiendo al cielo, todo ello mientras un volcán está a punto de explotar.

'El grito' (16 de septiembre, HBO Max)

HBO Max incorpora a su catálogo esta serie portuguesa en la que la vida de la protagonista, Sofia Neves (Sara Matos), sufre un duro golpe tras recibir la noticia del suicidio de su hermana. Sin dudarlo, la joven pone rumbo hacia Portugal para seguir los pasos de Vitória Neves (Daniela Ruah) en sus últimos meses y tratar de comprender qué la llevó a quitarse la vida.

'The Morning Show' (17 de septiembre, Apple TV)

Regresa la aclamada serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en una cuarta temporada con un reparto estelar que incluye a Jon Hamm, Jeremy Irons y Marion Cotillard, entre otros. La historia se retoma en la primavera de 2024, casi dos años después de los sucesos de la tercera temporada. Con la fusión UBA-NBN ya completada, la redacción del programa deberá ahora lidiar con una nueva responsabilidad, encontrar la verdad y sus motivos ocultos en Estados Unidos cada vez más polarizado.

'1670' (17 de septiembre, Netflix)

Netflix retoma la comedia '1670' con una segunda temporada que mantiene su toque de sátira en clave de falso documental, ambientado en un pequeño pueblo medieval polaco. Allí, un noble excéntrico y bastante chiflado trata de dirigir el lugar, enfrentándose a pleitos familiares y desacuerdos con los campesinos, mientras trata de ser la persona más famosa de Polonia.

'Gen V' (17 de septiembre, Amazon Prime Video)

También aterriza esta semana la segunda temporada de 'Gen V', ambientada en el universo de 'The Boys'. La producción sigue a un grupo de jóvenes en la Universidad Godolkin, la única para superhéroes donde los estudiantes entrenan y compiten por puestos en los equipos de élite, mientras luchan contra las fuerzas del mal. Este nuevo curso, el misterioso nuevo decano promueve un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca, mientras una guerra entre Humanos y Supers gestándose tanto dentro como fuera del campus. El Todo mientras el descubren la existencia de un programa secreto que se remonta a la fundación de la universidad y que podría tener muchas más implicaciones de lo que creen, especialmente para Marie.

'Black Rabbit' (18 de septiembre, Netflix)

Protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, 'Black Rabbit' es uno de los estrenos fuertes de la semana. La miniserie, con ocho episodios que se podrán ver seguidos, es un thriller policial creado por Zach Baylin (El método Williams) y Kate Susman (The Order) sobre dos hermanos, Jake (Law) y Vince (Bateman) Friedken, que regentan un popular local nocturno en Nueva York. Cuando uno de ellos reaparece con deudas y problemas, el conflicto familiar entre ambos los arrastra al submundo criminal de la noche en Manhattan.

'Platónico. Hotel Blue Moon' (18 de septiembre, Netflix)

Esta semana también aterriza en el catálogo de Netflix una nueva serie turca, 'Platónico. Hotel Blue Moon', protagonizada por Kerem Bürsin ('Love is in the air'), que en esta comedia romántica de ocho episodios se mete en el papel de un seductor desconocido dispuesto a conquistar a dos hermanas.