Qué películas ver este domingo en televisión: de una icónica comedia para troncharse de risa a una historia basada en hechos reales Los títulos que se emiten en abierto este 7 de septiembre

El domingo llega cargado de películas a la televisión. Y es que, la TDT ofrece para esta jornada una gran variedad de títulos en abierto, completamente gratis, con los que podrás disfrutar y ponerle el broche de oro al fin de semana, el primero del mes de septiembre.

Entre ellos, taquillazos protagonizados por estrellas de Hollywood de la talla de Tom Cruise o Jim Carrey. Pero también hay espacio para la acción, con una película protagonizada por Zac Efron o para la comedia de la mano de Diane Keaton.

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis en televisión:

15.50 horas La 1 TVE Book Club: ahora Italia

Dirección: Bill Holderman.

Reparto: Diane Keaton, Andy Garcia, Jane Fonda, Don Johnson y Candice Bergen.

Sinopsis: Un grupo de cuatro amigas viaja a Italia con su club de lectura para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas no salen según lo planeado y algunos secretos salen a la luz, sus relajantes vacaciones se van convirtiendo en otra cosa.

16.00 horas Antena 3 Un extraño en nuestra cama

Dirección: Giles Anderson.

Reparto: Emily Berrington, Ben Lloyd-hughes, Samantha Bond y Nina Wadia.

Sinopsis: Charlotte se siente atrapada en su matrimonio con un marido millonario y controlador. Comienza una aventura con otro hombre, que un día desaparece sin dejar rastro. Entonces decide iniciar una investigación sobre su paradero, asociándose con la hermana de este.

15.40 horas Cuatro El invitado

Dirección: Daniel Espinosa,

Reparto: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Rubén Blades, Nora Arnezeder, Robert Patrick, Liam Cunningham y Joel Kinnaman.

Sinopsis: Matt Weston lleva un año en Ciudad del Cabo y se siente frustrado al no haber sido destinado a un puesto con más acción. Es un guardián que aspira a convertirse en un agente respetado y espera la oportunidad de demostrar su lealtad a la agencia. Pero cuando el primer y hasta ahora único huésped del piso franco resulta ser el hombre más peligroso que ha conocido, Matt se prepara para lo peor.

15.50 horas Be Mad Dos tontos muy tontos

Dirección: Peter Farrelly.

Reparto: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Karen Duffy, Victoria Rowell, Mike Starr y Charles Rocket.

Sinopsis: La vida de Lloyd y de Harry, dos amigos de una estupidez brutal, es un auténtico desastre. El primero trabaja como chófer de una limusina y el segundo se dedica a transportar perros. Cuando Lloyd se enamora de una chica de buena posición que se olvida un maletín en el automóvil, los dos amigos emprenden un viaje por todo el país para devolvérselo.

15.20 horas Neox Baywatch: Los vigilantes de la playa

Dirección: Seth Gordon.

Reparto: Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Yahya Abdul-Mateen II, Hannibal Buress y David Hasselhoff.

Sinopsis: El socorrista profesional Mitch Buchannon y su compañero, un novato insolente, deben pasar por alto sus diferencias cuando descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la bahía.

22.35 horas La 1 El maestro que prometió el mar

Dirección: Patricia Font.

Reparto: Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre y Milo Taboada.

Sinopsis: Ariadna descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Decidida a ayudarlo, viaja a Burgos, donde están exhumando una fosa común en la que podría estar enterrado. Durante su estancia allí, conoce la historia de Antoni Benaiges, un joven maestro de Mont-Roig que antes de la guerra fue profesor de su abuelo. Mediante un innovador método pedagógico, Antoni inspiró a sus alumnos y les hizo una promesa: llevarlos a ver el mar.

'El maestro que prometió el mar' está basada en hechos reales. La película narra la conmovedora historia de Antoni Benaiges, un maestro de Tarragona que, antes de la Guerra Civil Española, fue destinado a un pequeño pueblo de Burgos y que hizo la promesa de llevar a sus alumnos a ver el mar, un sueño que la guerra truncó.

22.05 horas Paramount Rey Arturo: la leyenda de Excalíbur

Dirección: Guy Ritchie.

Reparto: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Freddie Fox, Craig McGinlay, Tom Wu y Kingsley Ben-Adir.

Sinopsis: Cuando asesinan al padre de Arthur, siendo este un niño, Vortigern, el tío de Arthur, se hace con la corona. Desposeído de su derecho de nacimiento y sin las ideas claras sobre quién es realmente, Arthur se adentra en las calles de la ciudad. Pero cuando consigue sacar Excálibur de la piedra, su vida se pone patas arriba y se ve obligado a reconocer su verdadero legado, tanto si le gusta como si no.

22.30 horas Neox Misión imposible: sentencia mortal

Dirección: Christopher McQuarrie.

Reparto: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg y Rebecca Ferguson

Sinopsis: Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

